سلمان رشدي “يستفيد” من حادث الطعن… في أمازون





لم يمض يومان على حادثة طعن الروائي سلمان رشدي، حتى صعدت روايته “آيات شيطانية” سريعا في قائمة الكتب الأكثر مبيعا على موقع “أمازون” للتجارة الإلكترونية.

ويوجد في موقع “أمازون”، صفحة “الأفضل مبيعا” من الكتب، ويشير الموقع إلى أن هذه القائمة تقوم فقط على حجم المبيعات، ويجري تحديثها في كل ساعة.

وفي ساعات مساء الأحد، ظهر أن رواية “آيات شيطانية” لسلمان رشدي تحتل المرتبة الحادية عشر في قائمة الكتب الأكثر مبيعا، رغم أنها صدرت قبل 34 عاما.

وكانت هذه الرواية وصلت إلى رقم واحد في قائمة الكتب الأكثر مبيعا، السبت بعيد انتشار نبأ طعن رشدي، الذي احتل عناوين الأخبار حول العالم، حسبما ذكر موقع (nationalreview) الإخباري الأميركي.

وتداول مغردون صورا تظهر أن ثلاث طبعات من الرواية احتلت المواقع الثلاثة الأولى في هذه القائمة في وقت سابق، وهو ما أكده موقع نيوز كورب الأسترالي.

ويرتبط اسم رشدي بهذه الرواية، التي أثارت جدلا كبيرا حول العالم، وأصدر مرشد النظام الإيراني السابق، روح الله الخميني، فتوى بهدر دم المؤلف عام 1988.

وجاءت الفتوى وسط ضجة عنيفة في العالم الإسلامي بسبب الرواية، والتي اعتبرها كثيرون ازدراء للإسلام.

سكاي نيوز