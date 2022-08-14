



إنهاء اجل البعثة الأممية ..اهم مخرجات مبادرة اهل السودان ، والله لو نجحت في طرد البعثة لكفاها..

دائما رأيي في المبادرات السياسية انها مجرد مناورة لكسب الوقت ، وظني ان القضية السودانية واضحة المعالم تحتاج فقط لسعة صدور السودانيين وتقبلهم بعضهم البعض ..

ولكن مبادرة اهل السودان شملت اهم بندين: عدم ترشيح رئيس وزراء يحمل جنسية مزدوجة ، وطرد البعثة الأممية.

كم تأذى السودان خلال ثلاثة أعوام ماضية من أصحاب الولاء المزدوج .

رشان اوشي