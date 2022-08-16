قحت ..فوق حبل الغسيل





استبيان طرحته منظمة رصد الرأي العام السودانية القحتية حول الخيارات المفضلة بين (الناس) لرئاسة الوزراء، أظهر استطلاع للرأي تأييدا كبيرا لعودة رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك لمنصبه للمرة الثالثة في حال توصلت الأطراف السودانية إلى اتفاق سياسي.

فقد أعلنت المنصة، السبت، أن عبد الله حمدوك نال تأييد 1379 مشاركا بنسبة بلغت 66.78% تلاه رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير الذي دعمه 140 مشاركا بنسبة 6.69%، وذلك بحسب موقع “سودان تريبيون”.

واقترحت المنصة عبد الله حمدوك، ووزراء في عهده، وهم: ياسر عباس، وهبة محمد، ومدني عباس مدني، ونصر الدين عبد الباري، إضافة إلى رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، ورئيس الجبهة الثورية وعضو مجلس السيادة الهادي إدريس.

وشملت الأسماء القيادي في حزب الأمة صديق الصادق المهدي ونائب رئيس الحركة الشعبية ــ شمال ياسر عرمان والقيادي في الحزب الشيوعي صدقي كبلو ومدير شركة الموارد المعدنية مبارك اردول، فضلا عن عضو لجنة التفكيك ــ المجمدة طه إسحق عثمان والسياسي المعروف الشفيع خضر بجانب الناشط الحقوقي مضوي إبراهيم.

تعليق:خليهم يا عديلة…النومة دي بتنفعهم

#قحت_نكبة_السودان

أمين حسن عمر

