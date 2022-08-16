



سم الله الرحمن الرحيم

مبادرتي لحل الأزمة السودانية

١-يقوم البرهان بتعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضاءها.

٢-يقوم بتعيين رئيس للوزراء : قاضي أو دبلوماسي أو إداري مشهود له بالإستقامة والبعد عن الانتماءات الحزبية، ويتم تفويضه لتشكيل حكومته بالتشاور مع العسكريين من أفراد غير حزبيين.

٣-تحديد موعد حاسم للإنتخابات.

واضح أن البرهان لا يريد اتخاذ الخطوات هذه على وضوحها وبساطتها لذلك يحاول كسب المزيد من الوقت بالعديد من الحيل المكشوفة.

الأمر لا يحتاج إلى جهد كبير وأتمنى أن تكونوا قد عرفتم أن المشكلة #مكانها_وين

وشكراً

محمد عثمان ابراهيم