عيساوي: لا يا هذا طبيعي جدا عودة الكيزان عبر رافعة فشلك





القواسم المشتركة

توصيات المائدة المستديرة ليست كاملة (الكمال لله). ولكنها معقولة ومقبولة في ظل الوضع الراهن. ورسالتنا للممانعين لها. بكل تأكيد ولشيء في نفس يعقوب تنادون (نظريا) بأنه في مقدوركم التوصل لنتائج مثالية أفضل من ذلك بكثير. ولكن للأمانة والتاريخ لقد جاءت ملبية لأكثر من (٩٠٪) من الذي تنادون به.

أي هناك قواسم مشتركة كثيرة يجب الالتزام بها من أجل وطن يأن من الجراحات. وليت الممانعين أن يرتقوا لمستوى إبراهيم الشيخ الذي عاد إليه رشده بعد رحلة التيه الفولكرية.

ولكن بكل تأكيد سوف تخرج لنا المتردية (مريومة) والنطيحة (آمال الزين) وما أكل السبع (الدقير وسلك… إلخ) عملاء السفارات. سفلة سياسة آخر زمن. طعنا وتبخيسا في تلك التوصيات بحجة أنها من صنع الكيزان. لا يا هذا طبيعي جدا عودة الكيزان عبر رافعة فشلك.

وثق أن توصيات الجد موشحة بثوب الزهد وليس الطمع. وأنها سيدة نفسها وليست أسيرت السفارات. وخلاصة الأمر نرى بأن ود بدر قد بسط رداءه. ووضع فيه حجر توصيات المائدة ليشارك الشعب في شرف رفع ذلك الحجر في كعبة التراضي الوطني.

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الأثنين ٢٠٢٢/٨/١٥