أنقرة.. الرئيس أردوغان يستقبل ملك ماليزيا





استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، ملك ماليزيا السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بأنقرة.

واستقبل الرئيس أردوغان ضيفه الماليزي عند البوابة الرئيسية للمجمع.

وعقب عزف النشيد الوطني للبلدين واستعراض حرس الشرف التقط أردوغان وضيفه صورا تذكارية أمام العلمين التركي والماليزي.

ومن المنتظر أن يقيم الرئيس أردوغان مأدبة عشاء على شرف الملك الماليزي، عقب اللقاء الثنائي.

ويرافق ملك ماليزيا في زيارته إلى تركيا زوجته الملكة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية، وتعد الزيارة الأعلى مستوى منذ 30 عاما، وتستمر من 15 حتى 21 أغسطس/آب الجاري.

العربية نت