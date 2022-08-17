السودانية “بت بخيت” كانت من النساء القلائل جداً وسط جيلها اللائي يطالعنّ الصحُف في ذاك الزمان





جدتنا الحبيبة ست نور بخيت عبد المجيد الشهيرة بـ(بت بخيت) تعد رائدة تعليم المرأة في قريتنا الوادعة تنقسي الجزيرة شمالي السودان.

فقد أسهمت مع الرائدات طيب الله ثراهن في محو أمية المرأة في تنقسي زمانا طويلاً في فترة الخمسينيات والستينيات، وقد أسسن داراً لمحو الأمية بحلة تنقسي وسط البلدة.

بت بخيت كانت من النساء القلائل جداً وسط جيلها اللائي يطالعنّ الصحُف في ذاك الزمان، فهي امرأة مثقفة وحكيمة لاتمل حديثها، وهي والدة الصحافي المعروف معتصم أحمد عمر، والذي يقيم حالياً بالمملكة العربية السعودية.

تحية للرائدة الجليلة مربية الأجيال ست نور بخيت عبد المجيد، متعها الله بالصحة والعافية، وهي تستحق بالفعل التكريم كما أشار الباحث جمال سمل، عرفاناً لها وامتناناً بما قدمته في حقل التعليم ومحو الأمية بالمنطقة.

أبومهند العيسابي

