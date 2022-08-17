



• من يدعم المتضررين من السيول والفيضانات ؟!

• البرهان ؟!

• حميدتي؟!

• أم مبارك أردول؟!

• البرهان هبط بمروحيته فيما تبقي من يابسة في منطقة المكايلاب حيث تضررت أكثر من20 قرية وأصبح مواطنوها الطيبون بين عشيةٍ وضحاها بلا مأوي ..

• في زيارته تلك لم يصطحب البرهان والي الولاية المكلف ضمن وفده .. من باب المسؤولية ، الوالي هو الشخص الذي تقع علي عاتقه أعباء تقييم الأضرار التي لحقت بالمواطنين ..

• ولأن البرهان يدير السودان كله بعقلية وطريقة عمدة القبيلة ، فقد هبط في قري المكايلاب .. وعندما فوجئ بحجم الكارثة قرر قطع أخدر التبرع للمواطنين هناك ب2تريليون جنيه سوداني سيقوم الشاب مبارك أردول بدفعها من أموال الشركة السودانية للموارد المعدنية ..

• البرهان أعلن تبرعه بمواد عينية أخري لا أعلم هل وصلت بعد مغادرته أم لا …كذلك لا أعرف كيف سيتم توزيع ال2 تريليون التي أعلن أردول التزامه بتوفيرها ؟! ..كيف سيستفيد منها المتضررون الحقيقيون ..وهل هذا المبلغ يكفي لمعالجة مشاكل المواطنين في أكثر من 20 قرية تهدّمت منازل أهلها بالكامل ؟!

• قبل أن تجف مواطئ قدم البرهان في تلك القري تم الإعلان عن زيارة حميدتي لمنطقة بربر وزيارة مسيد كدباس الذي تأثر بالسيول والفيضانات التي إجتاحت المنطقة ..

• أهل بربر يستحقون الدعم والمؤازرة بلا جدال ..لكننا نتحدث عن طريقة شختك بختك التي يتبعها البرهان وحميدتي في إدارة السودان ..

• هل يُعقل أن يغيب التنسيق حتي داخل القصر الجمهوري فيقوم الرئيس ونائبه بزيارة نفس المنطقة بفارق يوم واحد في توقيت الزيارتين؟!

• ولماذا بدا حميدتي في خطابه حاملاً علي تبرع البرهان لقري المكايلاب من أموال المسؤولية الإجتماعية ؟!

• هنالك مناطق أخري من السودان تأثرت بالفيضانات ..

• لاتوجد حتي هذه اللحظة لجنة عليا لإدارة كوارث السيول والفيضانات ..وعليه ليس أمام أهلنا في المناقل إلا ( يشيلوا شيلتم ..أو أن يبحثوا عن واسطة لاخطار البرهان أو حميدتي ) !!

عبد الماجد عبد الحميد

