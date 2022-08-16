القبض على عبد الواحد محمد نور بجوبا على خلفية بلاغ احتيال والاستيلاء على مبلغ خمسة مليون دولار





ألقت شرطة جنوب السودان القبض على رئيس حركة تحرير السودان “عبد الواحد محمد نور” بمدينة جوبا أمس الأول على خلفية بلاغ احتيال واستيلاء على مبلغ خمسة مليون دولار تقدم به مستثمر هندي الجنسية يقيم في مدينة “جوبا”.

وأفاد مصدر فضل حجب إسمة ل (مورنينغ نيوز) أن مبلغ خمسة مليون دولار هو جزء من قيمة صفقة شراء سيارات دفع رباعي عام ٢٠١١م لقواته والمتحرك الذي شارك به في معارك “شرق جبل مرة” ومعركة ” قريضة ” عام ٢٠١٢م، وأكد المصدر بأن المستثمر الهندي ظل يبحث عن “عبد الواحد نور” لسنوات وتمكن من القبض عليه أثناء زيارته الأخيرة لجنوب السودان، وأفرج عنه بالضمان الشخصي.

جوبا/ الخرطوم: مورنينغ نيوز