



صباح الخير يا أمي، طاب دمعك الغالي على البيت المنهار، لم يكن ثمة بيت ولا يحزنون، مجرد مكان معروش بحطب متآكل، من الطين إلى الطين كما الخلق، يفتأ المنزل المتهالك، الذي عشنا فيه بمحبة لسنوات طويلة، يقاوم بجسارة، لكنه لم يصمد اليوم، فلا تخافي علينا من الضياع، اي ضياع بعد ضياع البيت يا أمي، ولا يبدو أنني رأيت امرأة مكلومة تظهر كل هذا التماسك، وتضحك مع التماع البرق، ويطفح رمشها، إنه الضحك المعافى الذي يقاوم المِحنة، ويطمئننا بأن لا شيء يمكن أن نخسره، صحيح لا شيء يمكن أن نخسره، وما الذي يمكن أن نخسره؟

الحوش بلا أبواب، والسقف أصلاً مفتوح للشمس تسبح أشعتها فوقه طوال نهارات الصبر، لا توجد مطمورة لتغمرها المياه، هو قوت اليوم، ولا داع للفزع أيضاً لأن أختي، بعد هذا، لن ترهق نفسها في مسح السيراميك المتسخ بالطين، وكنس أوراق الشجْر، لن نهتم بانقطاع الكهرباء وجهاز اللابتوب لن يتعطل، ودولاب الملابس لن يتحطّم وغرف النوم، أين النوم؟ فنحن نفترش الأرض ونعانق السماء، أقدامك فقط سوف تغوص في وحل مُرعب، والذكريات كلها في القلب، ما هو أكثر فداحة يا أمي أن السيل والفيضانات أصبحت تأتي ونحن بلا حكومة، ربما لأول مرة، لا أحد من رجال الدولة يغيث، فالمُغيث الله، أو يهبطون من سيارات اللاندكروز، كما كان يحدث في السابق، بجلاليب بيضاء ناصعة وربطات عنق، ويشمرون سواعدهم تحت وميض الفلاشات بدعائية، ويجلبون معهم المساعدات، أو تهب المنظمات العالمية والطائرات المُحملة بالخيام والسلال، كل هذا لم يعُد يحدث.

لا تقلقي علينا يا أمي فنحن نجيد السباحة، ونعرف الكوارث، من شدة ما عرفتنا، كم جانا سيل والدنيا ليل. سوف نعيد بنا ما تحطم وانجرف، دعيها خطابات البريد تحملها موجة عاتية، دعيها تفض حروفها فلربما وجدتها مُبتّلة مُبهمة، مثل مصائرنا الغامضة. لن تحتاجيني لأفتح لك مجرى لتفريغ المياه، سوف تنسحب المياه لوحدها من أبواب ومجاري متفرقة، من كل المجاري، حتى مجرى الدمع.

ياللهول، كل شيء يرحل إلى البحر والكنارات، الأبواب، حيطة الجالوص، تميمة الفال، حبات الودع، قفص الدجاج، الراديو القديم، عش القمرية، مسبحة الصلاة، عامود النور، ماكينة الحلاقة، طشت الغسيل، الأحذية كلها، صرة الولادة المدفونة في فناء الحوش، الأوراق الثبوتية، قسيمة الزواج، الرفوف، دفتر الديون، شجرة الطلح، طاولة الطعام، الغبار العالق، كل شيء يا أمي، كل شيء، ويبقى وجهك الجميل.

#أغيثوا_المناقل_ونهر_النيل

عزمي عبد الرازق