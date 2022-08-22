أردوغان: هدفنا إقامة “حزام سلام وتعاون” في محيطنا





قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هدف بلاده هو “إقامة حزام سلام وتعاون” في محيطها بدءا من “الجيران الأقربين”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الإثنين، خلال حفل تخريج طلاب ضباط وصف ضباط من أكاديمية الدرك وخفر السواحل.

وتابع أردوغان: “لا نكن العداء لأي بلد بل إننا نريد إقامة أفضل العلاقات مع كافة البلدان”.

وأكد أن بلاده وسعت نطاق عملياتها العسكرية من سوريا حتى العراق، وأنها توجه أشد الضربات لتنظيم “بي كي كي PKK” الإرهابي في المناطق التي يشعر فيها بالأمان.

وفي سياق آخر قال أردوغان: “إن كان هناك أحد ما يزال ينتقد حملاتنا في الصناعة الدفاعية رغم رؤيته الحشود العسكرية في اليونان فهو فاقد للبصيرة الاستراتيجية”.

وحول المهاجرين غير النظاميين، أفاد أردوغان أن بلاده تمكنت من الحد من الوفيات في بحر إيجه بفضل جهود خفر السواحل.

وأضاف: “أنقذنا 41 ألف مهاجر تركتهم اليونان للموت آخر عامين”.

العربية نت