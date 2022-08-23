الرئيس أردوغان يستقبل عباس بمراسم رسمية





استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، نظيره الفلسطيني محمود عباس، بمراسم رسمية في أنقرة.

واستقبل أردوغان، الرئيس الفلسطيني، عند البوابة الرئيسية للمجمع الرئاسي في أنقرة.

وعقب عزف النشيد الوطني للبلدين واستعراض حرس الشرف، التقط الزعيمان صورا تذكارية أمام علمي تركيا وفلسطين.

ومن المنتظر أن يعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا، عقب اللقاء الثنائي.

كما سيقيم الرئيس أردوغان مأدبة عشاء على شرف نظيره الفلسطيني.

ووصل عباس تركيا الإثنين، في زيارة تستمر 3 أيام، تلبية لدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

سكاي نيوز