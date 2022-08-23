إيلون ماسك يعلن إقامة عرض جديد بشأن زرع الرقاقات في دماغ الإنسان





أعلن الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك، عن استضافة شركته “نيورالينك” حدثا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، والذي سيكشف عن آخر التطورات في مجال مشروع زرعها للرقاقات داخل أدمغة البشر.

واختار ماسك عنوان 31 أكتوبر، الذي يوافق عيد الهلع “الهالوين”، لعرض الحدث، والذي يحمل اسم “Show and Tell”، وفقا لتغريدة له على “تويتر”، أمس الاثنين.

ويعتبر الحدث الجديد هو أول تحديث لتقدم الشركة في هذا المجال، منذ أن شاهد العالم في نيسان/ أبريل 2021، قردا يلعب لعبة فيديو، بعد أن زرعت “نيورالينك” رقاقة في دماغه، ومات لاحقا.

ولم تبدأ شركة “نيورالينك” بعد في إجراء تجارب زراعة الرقاقات في أدمغة البشر، ولم تذكر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مدى قرب الشركة من تلقي الموافقة، ما جعل معظم مؤسسيها يغادرون الشركة منذ تأسيسها قبل 6 سنوات.

وتعمل شركة “نيورالينك” التي أسسها إيلون ماسك في عام 2016، على تطوير شريحة يتم زرعها في أدمغة البشر، بغرض تسجيل وتحفيز نشاط الدماغ في وقت واحد، والهدف منها هو أن يكون لها تطبيقات طبية، مثل علاج إصابات الحبل الشوكي الخطيرة والاضطرابات العصبية.

يشار إلى أن إيلون ماسك يملك تاريخا من المبالغة في الوعود وعدم التسليم في الجداول الزمنية للمشروع، إذ سبق له وأن وعد في فبراير/ شباط الماضي، إن شركة “نيورالينك” قد تبدأ في زرع الرقاقات داخل أدمغة البشر مع حلول نهاية عام 2021، وفي عام 2019 قال إن شركته تأمل في أن تبدأ اختباراتها على البشر مع حلول نهاية عام 2020.

وفي شهر نيسان/ أبريل 2021، أصدرت شركة “نيورالينك” مقطع فيديو لقرد يلعب لعبة فيديو باستخدام رقاقة مزروعة في دماغه من تطويرها.

العربية نت