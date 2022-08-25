السيسي يؤكد لجونسون تطلع مصر لاستمرار الجهود المشتركة في دعم التعاون خلال الفترة المقبلة





أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجهود رئيس الوزراء البريطاني خلال فترة ولايته لإحداث تطور ملموس فى مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات، مؤكدًا تطلع مصر لاستمرار الجهود المشتركة في دعم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون “.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة التعاون في ملف تغير المناخ فى ضوء انعقاد القمة العالمية القادمة للمناخ بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل

بوابة فيتو