بوتين يأمر بصرف إعانات شهرية للاجئين الأوكرانيين في بلاده





وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بصرف إعانات اجتماعية للاجئين الذين فروا إلى بلاده هروبا من الحرب في أوكرانيا.

وتنص الوثيقة التي نُشِرَتْ في موسكو اليوم السبت على حصول المتقاعد على إعانة شهرية بقيمة 10000 روبل (حوالي 166 يورو) وحصول المرأة على إعانة لمرة واحدة بقيمة 20 ألف روبل في حالة الولادة.

وأضافت الوثيقة أن هذه الإعانات تحق للاجئين الذين اضطروا إلى مغادرة وطنهم بسبب الحرب.

يذكر أن الحرب تسببت في نزوح الملايين من الأشخاص منهم عدد كبير في داخل أوكرانيا نفسها وكذلك في دول تابعة للاتحاد الأوروبي وفي روسيا أيضا.

وكانت السلطات الروسية قدرت عدد هؤلاء اللاجئين في أوائل الشهر الجاري بأكثر من 3.2 ملايين لاجئ، لكن هذا الرقم لا يمكن التحقق منه.

البيان