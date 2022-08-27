أردوغان يهنئ علييف باستعادة أذربيجان سيطرتها على “لاتشين”





هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، باستعادة بلاده سيطرتها على مدينة لاتشين وقريتي زابوخ وسوس في إقليم قره باغ، بعد جلاء الاحتلال الأرميني عنها.

وذكر بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن الرئيسين أجريا مباحثات هاتفية تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية.

وبحسب البيان، أبلغ أردوغان علييف بترحيبه وتهنئته باستعادة أذربيجان سيطرتها على مدينة لاتشين وقريتي زابوخ وسوس في إقليم قره باغ.

وأعرب عن تقديره لجهود علييف بإيجاد حل عادل ودائم بهدف إرساء الاستقرار والسلام في جنوب القوقاز.

كما أعرب أردوغان عن رغبة بلاده في إحراز تقدم في مساري التطبيع بين تركيا وأرمينيا، وأذربيجان وأرمينيا.

وأكد أن تركيا تقف إلى جانب شقيقتها أذربيجان في جميع الظروف والأحوال.

وأمس الجمعة، أعلن علييف عودة مدينة لاتشين وقريتي زابوخ وسوس إلى سيطرة أذربيجان، بعد جلاء الاحتلال الأرميني عنها.

وتعدّ لاتشين الممر الذي يربط بين أرمينيا ومدينة هانكندي الأذربيجانية التي تسكنها أغلبية أرمينية.

وتم تخصيص لاتشين مجالا لتحرك المدنيين الأرمينيين في المنطقة لمدة 3 أعوام، وذلك بإشراف القوات الروسية المؤقتة.

يُذكر أنه في مايو/ أيار 1992 احتلت أرمينيا لاتشين، وخلال الأعوام الـ 30 التي خضعت فيها للاحتلال شهدت المنطقة توطين أرمينيين بطرق غير شرعية عبر استقدامهم، خاصة من سوريا ولبنان.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم “قره باغ”، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

العربيه نت