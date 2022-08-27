سامسونغ تطلق هاتفا بكاميرات ممتازه سعره منافس جدا





تستعد سامسونغ لإطلاق هاتف جديد من فئة Galaxy مجهز بكاميرات وتقنيات ممتازة، وسيطرح بسعر منافس.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Galaxy A04s سيحصل على شاشة PLS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 270 شمعة/م تقريبا.

وسيضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف نظام Android 12 الحديث مع واجهات One UI 4، ومعالج Exynos 850، ومعالج رسوميات Mali-G52، وذواكر وصول عشوائي 3 و4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

العربيه نت