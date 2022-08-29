الطبيبة المهاجرة من السودان “صباح” ترد على مقال استاذها علي الشائب





أستاذي الجليل الأستاذ علي الشائب..

و الله تتقاصر هاماتنا دون كلماتك..

اما إجادة اللغة و توفيقنا ، فبعد الله لكم الفضل اساتذتي في وضع لبناته منذ تعلمنا الحروف الأولى.. فنحن محظوظون باساتذة مثلكم تفانوا في العطاء؛ كلهم من المرحلة الإبتدائية و المتوسطة فلكم الفضل في تأسيسنا و بناء عقولنا و زيادة ادراكنا و معرفتنا و الشكر لك؛ و عبرك لهم جميعا..

اما ما قمنا به من مبادرات فكان لأخواني و أخواتي من أبناء الزيداب من المتبرعين اليد العليا فيها و كانت تبرعاتهم هي ما اعانتنا على ذلك.. الشكر لهم أينما كانوا؛ ما خذلونا في أي نداء.. بارك الله فيهم و في مالهم..

و اما ما أقدمه من خدمة طبية لاساتذتي و أهلي و زملائي فهو حقهم و دينهم علي و جميلهم الذي لن استطيع ان ارد قليلا منه فانتم بعون الله من صنعتم منا الطبيب و الأستاذ و المعلم و المحاسب و في كل مجال كانت لكم بذرة؛ انتم أولى بثمرها، و نتمنى لكم الصحة و العافية و ربنا ما حوجكم للعيادات و المستشفيات.. ليتنا كنا دائما قدر هذا العطاء..

و الخط، فمن يضاهيك فيه!! لسه بتذكر. في مكتبك و انا جيت اصحح درس، لقيتك بتعلم طالبة رسم حرف الهاء كيف و كم من الزمن اخدته و كررت ليها و هي كتبت وراك حتى استطاعت رسمه؛ فليس بغريب على استاذ مثلك ان يحرص طلابه على إبراز افضل ما عندهم حتى يستحقوا جهده..

و الإنشاء و الكتابة كذلك، كنت تحببنا فيها؛ بطرحك للموضوع موضوع الإنشاء للنقاش و تحث عقولنا على التفكير و تحثنا على الشجاعة في التعبير، و لسه بتذكر موضوع الدرس: ماذا علمتك الحياة..

علمتني أن أساتذة مثلكم لا بد لغرسهم أن يثمر، و أننا لن نستطيع أن نجزيهم مهما عملنا .. ربنا يجزيكم عنا خير الجزاء و يجعل ما قدمتوه و ما زلتم تقدموه في ميزان حسناتكم..

الرحمة و المغفرة لوالدي، و عال الجنان..

صباح طيفور

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حكاية الطبيبة صباح على لسان معلمها من هي طفلة وحزنه لهجرتها للعمل خارج السودان