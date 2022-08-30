إنصاف مدني تطلق ستة أعمال جديدة





فرغت ملكة الدلوكة المتميزة إنصاف مدني من إنتاج ستة أعمال فنية جديدة لعدد من الشعراء والملحنين لتعزز بذلك مكانتها بين أكثر الفنانين إنتاجًا للأعمال الخاصة والمتميزة التي تنال إعجاب ورضا الجماهير والمتابعين وجاءت الأعمال الجديدة بعنوان (نفساتي وجدي الصيد وقطعة الشوكلاته والعروس وسودانية حراسو وقلبي مجنون ) وجات الأغنيات الجديدة من كلمات الشاعر بكري يوسف وخالد حسن وألحان فضل أبولين وتم التسجيل في استوديهات شركة البروف للإنتاج الفني .

الخرطوم: نزار عباس

صحيفة السوداني