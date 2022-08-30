كيف تستخرج الجواز الإلكتروني السوداني في ثلاثة خطوات عبر النت؟





كيف تستخرج الجواز الإلكتروني في ثلاثة خطوات؟

استغرقت معي تجربة تجديد الجواز الإلكتروني نحو عشرة دقائق تقريباً، تعاملت مع الرابط بعدم ثقة في الأول، وانه لا يمكن أن تمضي أي إجراءات رسمية في هذا البلد بسلاسة، كيف يعني أختصر على نفسي أيام من الصفوف والزحام والشبكة الطاشة والشروط العقيمة،

لكن ما المشكلة؛ لنجرب. أمامي الرابط، وزارة الداخلية، طلب مني الموقع الحصول على باسوورد خاص، ثم طلب مني كتابة اسمي ورقم الهاتف، ونوع الجواز واختيار المركز، وبعدها الرقم الوطني، وتسجيل البيانات بشكلها النهائي، ومراجعتها، حتى هنا لا توجد مشكلة،

بعدها تم التصديق لي بطلب، حصلت على رقم من عشرة حروف في رسالة نصية، هو رقم التعامل النهائي، وانتقلت إلى خطوة دفع الرسوم عبر تطبيق بنكك بنفس رقم الطلب، وأعتقد أن الملاحظة الوحيدة في رسوم الجواز ، 25 ألف لجميع أنواع الجوازات، الجواز الجديد، تجديد الجواز، بدل فاقد، هذا المبلغ كبير وغير مبرر، خصوصاً وأن خدمة التقديم الإلكتروني اختصرت على وزارة الداخلية صفوف من الموظفين، وانسحب عبء الخدمة على باقات أنترنت الشخص الذي يرغب في الحصول على الجواز.

فترة صلاحية الجواز عشرة سنوات، بعد ذلك ذهبت لمجمع الخرطوم لإلتقاط الصورة والبصمة، لا يوجد صفوف أبداً، كانت الكاونترات الأربعة خالية من الجمهور تماماً، وربما السبب الرسوم العالية، أو لسبب أخر، من عشرة ألف إلى خمسة وعشرين ألف، زيادة كبيرة، في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية طاحنة،

استغرقت عملية التصوير نحو دقيقتين، وطبعت لي الموظفة الشرطية ورقة الإستلام ونبهتني إلى وجود خدمة توصيل الجواز إلى محل إقامتي حال رغبت، يعني ممكن نجيبه ليك في بيتكم، برسوم حسب المشوار، قلت لها سوف أحضر بنفسي، الإستلام بعد سبعة أيام وفق ماهو مكتوب في الإيصال النهائي، وكان يمكن أن تكون خلال يومين أو ثلاثة،

في اليوم السابع حضرت واستلمت الجواز بسهولة، ولو كان لي ملاحظة فهى تخفيض الرسوم واختصار أيام تسليم الجواز، والمزيد من الإبتسامات، نحن في حاجة إلى وجوه صبوحة، وتعامل أكثر رقياً، ويا ريت الأمر ينسحب على كافة الخدمات الحكومية، لنتخلص بذلك، وللأبد من حاجة اسمها واسطة وأمشي وتعامل ورشاوي الخدمات الخاصة.

عزمي عبد الرازق

