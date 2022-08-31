بعد إيقافه عن الغناء .. الرابر (زنقولا) يهاجم اتحاد المهن الموسيقية





هاجم مغني الراب السوداني، خالد زنقولا الشهير بـ(ود المزاد)، اتحاد المهن الموسيقية، متهمًا إياه بتنفيذ أجندة الحكم العسكري. كان ذلك في تعليق منه على قرار إيقافه من الغناء، لعدم امتلاكه رخصة مزاولة مهنة. وكتب خالد على حسابه الرسمي بالفيسبوك: فيما يخص قرار إيقافي من الحفلات الجماهيرية ، للتوضيح، اتحاد المهن الموسيقية هو وسيلة زيها زي أي منظمة حكومية في البلد بتمشي أجندة عساكر ، وأنا يا أخوانا أقولها ليكم بالواضح ، ما بتراجع عن أي كلمة قلتها والله على ما أقول شهيد ، احترمت كل الناس لكن ما لقيت أي احترام من اتحاد المهن أو من المسؤولين من قرارات الإيقاف اللي هي مسؤولة منها الجنائية ماسكها لواء اسمو عبدالرؤوف و عميد اسمو محمود عدلي والاتنان هما سبب إيقافي والوقفة كانت من بعد حفلة المكتبة القبطية، أنا في الساحة وقريبًا لنا لقاء.)

صحيفة السوداني