بابكر سلك يكتب: أطمأنينا على سانت جورج





*ولأننا ننظر دائماً للجزء الملئ من الكوب.

*خرجنا من وديتنا ضد سانت جورج.

*مطمئنين على سانت جورج.

*هي إعداد ونحن في أول عتباته.

*وسانت جورج فات المرحلة دي زمان.

*وجه إطمئنانناً علي سانت جورج.

*تمثل في سرعة آداء الأحباش .

*طيارات بس.

*الحبش ديل إلا حجارة من سجيل.

*لكن حجارة أم در مابتسوي ليهم شي.

*كنترول وآداء جماعي.

*تكتيك زي مكنة العربية.

*يطلعن بستمين ينزلن البستمين التانيات.

*يفتحن بلفين عادم.

*ويقفلن بلفين بنزين.

*ويفتحن التانيات وتنطلق السيارة.

*في جماعة كدة حايشوفوا إنطلاقة صاح.

*إنطلاقة حبش من أمها.

*ويمتاز أشقاؤنا الحبش بتلك الإنطلاقات والسرعات الخيالية.

*أسألوا ناس إتحاد ألعاب القوي وناس المارثون.

*ويايوم بكرة ماتسرع تخفف ليا نار وجدي.

*أيها الناس

*أثق لي جهازنا الفني وفي إمكانيات أولادنا.

*وكلي ثقة بالفريق الجيبوتي.

*ولعل القرعة السنة دي مافيها(شطة).

*عشان كده في ناس كدة بدت ليهم بالعضم.

*تخليهو تموت بالجوع.

*تأكلو تخنق.

*ولعل التمهيدي في هذا العام سيعلن مبكراً عن المحاولة رقم مية.

*أيها الناس.

*الإعداد بتدرج

*من فرق ضعيفة لمتوسطة لقوية.

*وقصة نبدأ مع فريق قوي دي غير علمية.

*وحقو كان نكلم الغرايري نقول ليهو قبل كده لعبنا ضد بايرن ميونخ وشالكا في الإعداد.

*وجينا طرنا من التمهيدي في استاد الخرطوم بالهزيمة من الفريق اليوغندي أتنين.

*لكن نحنا مابنعرف أكتر من الحكومة.

*وقد يكون سبب الخسارة الحبية هو غياب العناصر الأساسية مع المنتخب.

*وقد يكون أي شي.

*إلا الطيران من التمهيدي.

*كلموا التونسي ده بالكلام.

*ولا أعني بالتونسي الغرايري ولا النفطي.

*ولكني أعني الطرف الطويل ده أقصد الطرف اليمين ده.

*المهم

*كسبنا استئناف تيري.

*وكسبنا استئناف فاركو.

*وفي الطريق استئناف الصيني وقروش العليقي.

*وده في حد ذاتو أحسن استثمار في اللاعبين وأفيد طريق لأموال (المتلاعبين) والمستفيد أولاً وأخيراً المريخ.

*عامل كيف.

*مييييية .

*أيها الناس.

*أن تنصروا الله ينصركم.

*أها .

*نجي لي شمارات والي الخرتوم.

*كان شفت ياوالينا.

*حكومتك ولا شغاله بينا.

*لابنكك نحنا من ناسو ولاتنكك في زول بدينا.

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال أسي الضبان الكتير ده يعيش كيف مع فلسكم ده؟

وإلى لقاء.

سلك

صحيفة الانتباهة