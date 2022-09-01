بابكر سلك يكتب: أطمأنينا على سانت جورج
*ولأننا ننظر دائماً للجزء الملئ من الكوب.
*خرجنا من وديتنا ضد سانت جورج.
*مطمئنين على سانت جورج.
*هي إعداد ونحن في أول عتباته.
*وسانت جورج فات المرحلة دي زمان.
*وجه إطمئنانناً علي سانت جورج.
*تمثل في سرعة آداء الأحباش .
*طيارات بس.
*الحبش ديل إلا حجارة من سجيل.
*لكن حجارة أم در مابتسوي ليهم شي.
*كنترول وآداء جماعي.
*تكتيك زي مكنة العربية.
*يطلعن بستمين ينزلن البستمين التانيات.
*يفتحن بلفين عادم.
*ويقفلن بلفين بنزين.
*ويفتحن التانيات وتنطلق السيارة.
*في جماعة كدة حايشوفوا إنطلاقة صاح.
*إنطلاقة حبش من أمها.
*ويمتاز أشقاؤنا الحبش بتلك الإنطلاقات والسرعات الخيالية.
*أسألوا ناس إتحاد ألعاب القوي وناس المارثون.
*ويايوم بكرة ماتسرع تخفف ليا نار وجدي.
*أيها الناس
*أثق لي جهازنا الفني وفي إمكانيات أولادنا.
*وكلي ثقة بالفريق الجيبوتي.
*ولعل القرعة السنة دي مافيها(شطة).
*عشان كده في ناس كدة بدت ليهم بالعضم.
*تخليهو تموت بالجوع.
*تأكلو تخنق.
*ولعل التمهيدي في هذا العام سيعلن مبكراً عن المحاولة رقم مية.
*أيها الناس.
*الإعداد بتدرج
*من فرق ضعيفة لمتوسطة لقوية.
*وقصة نبدأ مع فريق قوي دي غير علمية.
*وحقو كان نكلم الغرايري نقول ليهو قبل كده لعبنا ضد بايرن ميونخ وشالكا في الإعداد.
*وجينا طرنا من التمهيدي في استاد الخرطوم بالهزيمة من الفريق اليوغندي أتنين.
*لكن نحنا مابنعرف أكتر من الحكومة.
*وقد يكون سبب الخسارة الحبية هو غياب العناصر الأساسية مع المنتخب.
*وقد يكون أي شي.
*إلا الطيران من التمهيدي.
*كلموا التونسي ده بالكلام.
*ولا أعني بالتونسي الغرايري ولا النفطي.
*ولكني أعني الطرف الطويل ده أقصد الطرف اليمين ده.
*المهم
*كسبنا استئناف تيري.
*وكسبنا استئناف فاركو.
*وفي الطريق استئناف الصيني وقروش العليقي.
*وده في حد ذاتو أحسن استثمار في اللاعبين وأفيد طريق لأموال (المتلاعبين) والمستفيد أولاً وأخيراً المريخ.
*عامل كيف.
*مييييية .
*أيها الناس.
*أن تنصروا الله ينصركم.
*أها .
*نجي لي شمارات والي الخرتوم.
*كان شفت ياوالينا.
*حكومتك ولا شغاله بينا.
*لابنكك نحنا من ناسو ولاتنكك في زول بدينا.
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال أسي الضبان الكتير ده يعيش كيف مع فلسكم ده؟
وإلى لقاء.
سلك
صحيفة الانتباهة