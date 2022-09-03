جمال فرفور .. الفنان جُزءٌ من المجتمع!!





أكد الفنان جمال فرفور في تصريح له أنّ الفنان جزءٌ لا يتجزأ من المجتمع، يتعامل معه ويبذل في حدود إمكانياته، وقال إنه على استعداد تام لكي يشارك في كل المحافل والمناشط الخيرية، وآخرها «أطفال السرطان»، وأتمنى أن يوفقني الله في تقديم كل ما عندي لأن الفن رسالة إنسانية في المقام الأول والأخير.. وعن سر علاقته بالشاعر الحلنقي قال (لا يوجد سر محدد، وإنما أغنياته تلامس وجداني وتمنحني الإحساس بالراحة، وتجمعنا أعمال كثيرة، أهمها: صفق العنب، وروحي ملكك، المشكلة، وإنت ما في، بساط الريح واعذريني).

صحيفة الصيحة