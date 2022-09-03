سؤال يطرح الآن بكل قوة .. هل اجتمعت لجنة محمد الأمين لإجازة صوت عشة الجبل؟!





أخيراً وأخيراً جداً، حازت الفنانة المثيرة للجدل (عشة الجبل) على رخصة مزاولة مهنة الغناء بشكل قانوني واحترافي.. بعيداً عن التلوث السمعي الموجود في بعض أغنياتها وجنوحها للابتذال ولكنها تمتلك خامة صوتية جيدة جداً إذا استثمرت في تقديم غناء جاد ومسؤول ورصين .. وحيازتها على الرخصة يعني جلياً أنها كانت مقنعة للجنة القيد المسؤولة عن إجازة الأصوات.. ولكن ثمة سؤال يطرح بقوة تحت ظل هذا الخبر المنشور في الأسبوع الماضي ويقول الخبر (برئاسة محمد الأمين.. لجنة إجازة الأصوات تجتمع في يناير.. أكد مصدر مسؤول بمجلس المهن الموسيقية بأن لجنة إجازة الأصوات التي يرأسها الموسيقار محمد الأمين ستبدأ عملها بمقابلة المتقدمين لنيل رخصة مزاولة المهنة في شهر يناير 2023، وقال المصدر إن كل جهود المجلس منحصرة الآن في ملاحقة الفنانين الذين لا يحملون رخصة الاتحاد، مشيراً إلى أن حملات المجلس تتواصل يومياً من خلال فرق عمل تضم أفراداً من الشرطة).

ذلك هو الخبر المنشور ويحتوي بكل وضوح على أن لجنة إجازة الأصوات سوف تجتمع في شهر يناير من العام القادم وبرئاسة فنان بقامة محمد الأمين.

والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هل اجتمعت لجنة الامين واستمعت لعشة الجبل ثم أجازتها كفنانة باعتراف الدولة، أم هناك استثناء خاص مُنح لها حتى لا تتوقف حفلاتها..؟ وإذا مُنحت الرخصة لها عن طريق الاستثناء الخاص، فالأمر يتطلب وقفة لاستجلاء تفاصيل الأمر بكل وضوح.

الخرطوم: سراج الدين مصطفى

صحيفة الصيحة