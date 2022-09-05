بابكر سلك يكتب: غايتو واحد فيهم أشبال
*الله جاب الحرب في شارع أديس بحر دار عشان المريخ رجل صالح.
*فرصة نراجع فيها قرارنا (المامدروس).
*لنلعب بـ(قلعة شيكان).
*منها نكسب التشجيع وقون الجمهور.
*ومنها نقبض تلتين مليار دخل المباراة.
*حبيتنا الأخيرة كانت مع فريق صاعد عندهم يادوبك.
*لكن مابنقدر نسميهو حيدوب نهود الحبش قياساً على حيدوبنا الصاعد.
*لأن حيدوبنا الصاعد له من الخبرات التي إكتسبها من معارك الصعود.
*مايؤهله لنطلق عليه فريق كبير.
*كما وأن حيدوبنا له من الإداريين والأقطاب من يتمتع بثروات لايبخل بها على الفريق.
*المهم نعود لـ(قلعة شيكان) حتى منتصف الشهر.
*وأقول منتصف الشهر لأنه الموعد (المضروب ) لعودة الفريق للقلعة أم القلاع.
*لينا أربعة شهور بنسمع بمنتصف الشهر.
*ومنتصف الشهر لسة ماجا.
*يجيبو الله .
*المهم .
*قالوا منافسنا الجيبوتي كسب سيمبا بهدف.
*ونحنا عارفين سيمبا كان هنا ولعب قبل أيام.
*لو من دائرة السنتر ركب الطيارة.
*مابلحق كورة منافسنا هناك.
*يبقى يا سيمبا الجا هنا أشبال(لاسمح الله).
*ياسيمبا اللعب هناك أشبال(وده مستحيل).
*وقالوا ممكن الكبار يرتاحوا ويجوا بالأشبال.
*أصلو جاز السودان بحب الأشبال.
*حب شديد.
*المهم.
*منتصف الشهر الجاري سيعود فريق الكرة للقلعة .
*،هو مالو؟.
*الشهر الجاري ده.
*مالو؟.
*مالو جاري مننا؟.
*نصف السنة مضى ونصف الشهر الجاري مازال جاري.
*جاري مننا.
*،لأ هو مالو؟.
*،مالو جاري؟.
*أيها الناس.
*إن تنصروا الله ينصركم.
*أها .
*المهم.
*وده الأهم.
*تأهل منتخبنا على حساب الجيبوتي.
*بصراحة برهان ذاتو ماكان عارف الخطة شنو.
*زمان في دافوري الحلة.
*كنا بنعمل خطة .
*علي الحلف أحسن من خطة برهان وحميدتي.
*اقصد أحسن من خطة برهان وصديقي محسن.
*ولولا حسن حظ المنتخب الوقعو في جيبوتي.
*كان أسي أجنحة طيراننا ترفرف فوق السحاب الغرقنا ده.
*ونلفت نظر الجهاز الفني للبحث عن خطة تظهرنا بمظهر محترم بالنهائيات.
*إن شاء الله نشوتها قدام ويسكوها ناس ياسر مزمل والشعلة .
*،حتى كان ضيعوها برضو خطة .
*،بس مانمشي بالطريقة القابلنا بيها جيبوتي دي.
*أيها الناس.
*الحبش عندهم مشكلة مواد بترولية قديييمة.
*كانوا بحلوها من ناسنا البهربوا ليهم الجاز لما كان مدعوم.
*أسي بقي تجاري.
*كيف يفكروا في جازنا بالسعر الجاري؟.
*غايتو مشكلة جاز الحبش دي إلا يحلها ليهم سانت جورج.
*يقول عشان الحرب أنا حا ألعب الكورتين في السودان وأجيب ليكم الجاز البكفيكم.
*جاز قدر موية سد النهضة في الملية التالتة.
*هو جاز!!!!.
*فرقة جاز كاملة.
*بس هم يجوا.
*نجي لي شمارات والي الخرتوم .
*أخييييي ياوالينا.
*ولايتك سخانة ووسخانة بي طينا.
*بواعيضا وضبابينا.
*خجلنا ليك ياوالينا .
*أنت مابتخجل لينا؟.
سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال البخجل مابكون شارعو طين وضبابين ومكتبو مخمل….ياخ أخجل.
وإلى لقاء.
سلك
صحيفة الانتباهة