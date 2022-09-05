بابكر سلك يكتب: غايتو واحد فيهم أشبال





*الله جاب الحرب في شارع أديس بحر دار عشان المريخ رجل صالح.

*فرصة نراجع فيها قرارنا (المامدروس).

*لنلعب بـ(قلعة شيكان).

*منها نكسب التشجيع وقون الجمهور.

*ومنها نقبض تلتين مليار دخل المباراة.

*حبيتنا الأخيرة كانت مع فريق صاعد عندهم يادوبك.

*لكن مابنقدر نسميهو حيدوب نهود الحبش قياساً على حيدوبنا الصاعد.

*لأن حيدوبنا الصاعد له من الخبرات التي إكتسبها من معارك الصعود.

*مايؤهله لنطلق عليه فريق كبير.

*كما وأن حيدوبنا له من الإداريين والأقطاب من يتمتع بثروات لايبخل بها على الفريق.

*المهم نعود لـ(قلعة شيكان) حتى منتصف الشهر.

*وأقول منتصف الشهر لأنه الموعد (المضروب ) لعودة الفريق للقلعة أم القلاع.

*لينا أربعة شهور بنسمع بمنتصف الشهر.

*ومنتصف الشهر لسة ماجا.

*يجيبو الله .

*المهم .

*قالوا منافسنا الجيبوتي كسب سيمبا بهدف.

*ونحنا عارفين سيمبا كان هنا ولعب قبل أيام.

*لو من دائرة السنتر ركب الطيارة.

*مابلحق كورة منافسنا هناك.

*يبقى يا سيمبا الجا هنا أشبال(لاسمح الله).

*ياسيمبا اللعب هناك أشبال(وده مستحيل).

*وقالوا ممكن الكبار يرتاحوا ويجوا بالأشبال.

*أصلو جاز السودان بحب الأشبال.

*حب شديد.

*المهم.

*منتصف الشهر الجاري سيعود فريق الكرة للقلعة .

*،هو مالو؟.

*الشهر الجاري ده.

*مالو؟.

*مالو جاري مننا؟.

*نصف السنة مضى ونصف الشهر الجاري مازال جاري.

*جاري مننا.

*،لأ هو مالو؟.

*،مالو جاري؟.

*أيها الناس.

*إن تنصروا الله ينصركم.

*أها .

*المهم.

*وده الأهم.

*تأهل منتخبنا على حساب الجيبوتي.

*بصراحة برهان ذاتو ماكان عارف الخطة شنو.

*زمان في دافوري الحلة.

*كنا بنعمل خطة .

*علي الحلف أحسن من خطة برهان وحميدتي.

*اقصد أحسن من خطة برهان وصديقي محسن.

*ولولا حسن حظ المنتخب الوقعو في جيبوتي.

*كان أسي أجنحة طيراننا ترفرف فوق السحاب الغرقنا ده.

*ونلفت نظر الجهاز الفني للبحث عن خطة تظهرنا بمظهر محترم بالنهائيات.

*إن شاء الله نشوتها قدام ويسكوها ناس ياسر مزمل والشعلة .

*،حتى كان ضيعوها برضو خطة .

*،بس مانمشي بالطريقة القابلنا بيها جيبوتي دي.

*أيها الناس.

*الحبش عندهم مشكلة مواد بترولية قديييمة.

*كانوا بحلوها من ناسنا البهربوا ليهم الجاز لما كان مدعوم.

*أسي بقي تجاري.

*كيف يفكروا في جازنا بالسعر الجاري؟.

*غايتو مشكلة جاز الحبش دي إلا يحلها ليهم سانت جورج.

*يقول عشان الحرب أنا حا ألعب الكورتين في السودان وأجيب ليكم الجاز البكفيكم.

*جاز قدر موية سد النهضة في الملية التالتة.

*هو جاز!!!!.

*فرقة جاز كاملة.

*بس هم يجوا.

*نجي لي شمارات والي الخرتوم .

*أخييييي ياوالينا.

*ولايتك سخانة ووسخانة بي طينا.

*بواعيضا وضبابينا.

*خجلنا ليك ياوالينا .

*أنت مابتخجل لينا؟.

سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال البخجل مابكون شارعو طين وضبابين ومكتبو مخمل….ياخ أخجل.

وإلى لقاء.

سلك

صحيفة الانتباهة