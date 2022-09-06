الموانئ تعتزم تحويل ميناء كوستي الجاف لمنطقة لوجستية





استبعد المدير العام المكلف لهيئة الموانئ البحرية، د.عصام الدين حسابو، خصخصة ميناء كوستي الجاف، مؤكداً عدم وجود أي عروض لذلك حالياً، كما أعلن د. حسابو، عن خطط لجعل ميناء كوستي الجاف منطقة لوجستية خلف الميناء لموقعه وسط السودان لربط مناطق الوسط والغرب والجنوب بخدمات واردات وصادرات الميناء، وربط دول الجوار كجنوب السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى للبضائع العابرة لها.

وأوضح د. حسابو، أن ميناء كوستي الجاف تبلغ مساحته حوالي “3” ملايين متر مربع، بالقرب من الميناء النهري مما يساعد في نقل البضائع بسهولة للميناء النهري، مشيراً إلى وجود أنشطة –حالياً- تتمثل في تفريغ البضائع والحاويات وتخليصها بالميناء الجاف بالإضافة لخدمة التخزينن حيث يوجد مخزنين مستأجرين بواسطة برامج الغذاء العالمي لأكثر من ثلاث سنوات.

وقطع د. حسابو بالسعي للحفاظ على استمرارية الميناء وإضافة أنشطة إضافية لرفع الإيراد، حيث لا تتحمَّل الهيئة خسائر في تكاليف التشغيل وذلك بزيادة المخازن وتوسيع أنشطة التخزين، وأيضاً من الأهداف الأساسية للميناء ربط جنوب السودان بالشمال قبل الانفصال وحالياً نسعى لتنشيط السعة التخزينية للبضائع العابرة لجنوب السودان لتكون المحطة الرئيسة لها بميناء كوستي الجاف، بيد أن حسابو أشار إلى أن ذلك يتطلب اتفاقيات على مستوى الدولة،قاطعاً بعدم وجود أي نية لخصخصة ميناء كوستي الجاف، وزاد: “لم تصلنا أي عروض بهذا الخصوص وقد تطرَّقت الحكومة السابقة لإمكانية إنشاء مناطق حرة عبر شركة الموانئ الهندسية لكن لم يتحرَّك هذا الملف وأصبحت فكرة فقط”، لافتاً لطرح العاملين بميناء كوستي الجاف الاستفادة من المساحة في مشروع مشترك بواسطة إدارة الخدمات لتسمين العجول وجعلها مصدراً لمزرعة إدارة الخدمات.

وكشف حسابو، عن عرض مقدَّم من المناطق الحرة لإضافة نشاط المناطق الحرة لميناء كوستي الجاف مما يزيد من السعة التخزينية للميناء الجاف لجميع البضائع سواءً محلية سودانية أو مستوردة من الخارج وبما أن ميناء كوستي الجاف به حظيرة جمركية مكتملة وبها أصول استثمارية كلفت الميناء مبالغ طائلة يجب أن نسعى لاستغلالها في الهدف المطلوب، مشيراً إلى أن العرض قيد الدراسة فهي ترخيص إضافي للعمل الأساسي وهي تعطي صلاحيات الاستثمارات للميناء وإبرام العقود، لكن حتى الآن هي قيد الدراسة ستقوم إدارة التخطيط والبحوث بعمل دراسات متكاملة لتفعيل ميناء كوستي الجاف للإيفاء بالأهداف التي أنشئت من أجلها.

صحيفة الصيحة