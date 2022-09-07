للنساء.. لا تتخلي عن رجل لديه هذه الصفات المثالية التسع





الجمال بجميع أنواعه هو حقاً ما تراه أعيننا، والتفرد البشري هو ما يجعل البحث عن “الشخص المثالي” أكثر إثارة وصعوبة.

مع ذلك، وبعد عقودٍ من سعي العلماء لمحاولة اكتشاف سر وقوعنا في الحب، هنالك أشياء معينة يجب أن تأخذي وجودها بالحسبان لدى المُتقدم المحتمل والتي قد تشير إلى أنك قد وجدتِ ذلك الشخص المثالي.

“تطبيقات المواعدة” الإلكترونية ملجأ الرجل لاختيار الشريك

فبعد ظهور تطبيقات المواعدة، والذي عنى أن انفتاحنا على حب جديد لن يكون أبعد من تمريرة إصبع على شاشة هواتفنا، لكن قد يكون من الصعب الالتزام.

لذا إن كنتي تتساءلين عما إذا كنتي ستستقرين مع شريكك الحالي، فقد يكون من المهم التراجع خطوة إلى الوراء والتساؤل عما إذا كان سيلبي كل ما تطمحين إليه. إن لم يكن كذلك، فهذا لا يعني أنه ليس الشخص المناسب لك، ولكن إن فعل، فقد يعني هذا أن لديكِ شخصاً مميزاً جداً.

1. ذكي

في حين أن البعض منا أكثر ذكاءً بشكل طبيعي من البعض الآخر، تشير دراسة جديدة من كلية هانكين للاقتصاد في فنلندا إلى أن ذكاء الرجل مرتبط بإخلاصه للشريك. ووفقاً للدراسة، الرجال الأكثر ذكاءً هم أكثر عرضةً للزواج وكذلك الاستمرار فيه. لكن في المقابل، إن كنتِ قلقةً من أن شريكك قد يكون أذكى منكِ: أ) لا تخافِ لأن الذكاء ليس كل شيء. ب) اعلمي أنه قد يكون بين يديكِ رجل مخلص على الأرجح.

2. يزرع الابتسامة على وجهِك

يعد العثور على شخص يمكنك أن تضحكِ معه أمراً بالغ الأهمية، حتى لو استغرب الجميع نكاته السخيفة، طالما قاموا بإضحاكك، فهذا كل ما يهم. فلقد أظهرت دراسة أن الرجال ذوو حس الدعابة الجيدة هم أكثر احتمالاً “لنجاح العلاقة”.

3. يدعم حياتكِ المهنية

وجدت دراسة أن الأزواج كانوا عاملاً حاسماً في ثلثي قرارات زوجاتهم بترك وظائفهن، غالباً لأنهن اعتقدن أنه من واجبهن تربية أطفالهن. حتى عندما وصفت النساء في الدراسة أزواجهن بأنهم داعمون لهن، فقد كشفوا أيضاً أن الرجال رفضوا تغيير جداول أعمالهم أو عرض المزيد من المساعدة في رعاية الأطفال.

4. يبذل الكثير من الجهد مع أصدقائك وعائلتك كما تفعلين معه

ليس غريباً أن تتخلى امرأة عن حياتها الاجتماعية لتدخل في حياة رجلها الجديد، لكن من النادر أن يفعل الرجل الشيء نفسه بمجرد الدخول في علاقة.

في الواقع، وجدت دراسة حديثة أن الشباب يشعرون برضى أكبر في علاقاتهم مع أصدقائهم أكثر من علاقاتهم مع الشريك. فبالرغم من أن هذا الأمر مثير للسخرية، إلا أن الحفاظ على صداقاتكِ أمر مهم. لذا تأكدي من أنك مع رجل لا يريدك فقط أن تخصصي وقتاً لرؤية أصدقائِك بل يبذل جهداً أيضاً للتعرف إليهم.

5. ذكي عاطفياً

إذا تم تصديق الصور النمطية، فإن النساء غالباً ما يكن مستعدات للحديث عن مشاعرهن عكس الرجال. وهذا ليس صحيح بالتأكيد، حيث أنه من المهم أن يتمتع كل شخص في علاقة بمستوى معين من الذكاء العاطفي. حيث تشير الدراسات إلى أن النساء أفضل في مراعاة آراء ووجهات نظر شريكهن من الرجال، وهو أمر ضروري لعلاقة صحية.

6. يحترم آراءكِ ويستمع إلى ما تقولينه

كونك منغلق الذهن ليس سمة تقتصر على جنس معين، ولكن إذا كان الرجل مقتنعاً بأنه على حق دائماً فلن يفكر في حجتك أبداً، وهذا ليس مؤشراً جيداً. فإذا ما رفض الرجل أي تأثير من شريكته، فقد يكون ذلك علامة على أن لديه عقدة تسلّط، وفقاً للدكتور جون جوتمان، مؤلف كتاب المبادئ السبعة للزواج الناجح.

7. يسعى لاستمرار العلاقة

وجدت دراسة من جامعة تكساس أن العلاقات الأكثر نجاحاً لم تكن قائمة على مدى التوافق بين الشريكين فحسب، وإنما إلى السعي نحو إنجاح هذه العلاقة. فبحسب مؤلف الدراسة الدكتور تيد هدسون “يُظهر البحث أنه لا يوجد فرق في التوافق الموضوعي بين الأزواج غير السعداء وأولئك الذين هم سعداء”. لذلك إن كنتِ أنتِ أو شريككِ تبحثان دائماً عن أفضل خيار بديل بدلاً من الالتزام بجعل علاقتكما تدوم، فقد لا يبشر ذلك بالخير.

8. يشارككِ الاحتفال بإنجازاتِك

سواء كان الأمر يتعلق برفعك في الهواء أو تعلّم ما يكفي من اللغة الألمانية لرحلة إلى مهرجان الخريف في ميونيخ، من المهم أن يكون لديك شريك يحتفل بإنجازاتك.

لكن هذا ليس لمجرد جعلِك تشعرين بالرضى فقط. فبحسب دراسة نُشرت في “مجلة الشخصية وعلم النفس الاجتماعي” أن الأزواج الذين يفعلون ذلك هم أكثر رضىً عن علاقاتهم من أولئك الذين تصرفوا بشكل سلبي أو كانوا غير مبالين.

9. يشارككِ نفس القيم

وفقاً للدراسات فإن وجود نظرة مماثلة في الحياة يعد أمراً حاسماً لعلاقة ناجحة، حيث كلما كانت شخصياتكم أكثر تشابهاً، كلما زاد احتمال التعامل مع المشكلات بالطريقة نفسها. ستشتركين أنتِ وشريكك في نهج متشابه في كل شيء من التواصل الاجتماعي إلى العمل إذا كانت أولوياتكما هي نفسها، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى مستوى أكبر من الاحترام لبعضكما البعض.

وبالطبع، إن لم يكن لدى شريككِ جميع الصفات المذكورة أعلاه، فهذا لا يعني بالضرورة أنه يجب عليكِ الابتعاد عنه على الفور، فنحن جميعاً نبحث عن أشياء مختلفة في الشريك والعلاقة. ولكن إن انطبقت عليه جميع تلك الصفات، فقد يكون الشخص الذي يجب التمسك به.

إندبندنت عربية