لا تخافوا تناولها.. أفضل 10 فواكه يمكن اعتمادها خلال الريجيم





يفضل أخصائيو التغذية عدم شرب عصير الفاكهة لقلة الألياف فيه

يتطلب فقدان الوزن اتباع الفرد لنظام غذائي صحي منخفض السعرات الحرارية، بالإضافة إلى زيادة الأنشطة البدنية التي تعتبر ركناً أساسياً في أي حمية ناحجة.

وفي الوقت الذي بات فيه فقدان الوزن هدف يسعى إلى تحقيقه الكثير من الأشخاص، يقوم عدد من هؤلاء بتجنب تناول الفاكهة ظناً منهم أنها عالية السعرات الحرارية وتساهم في فشل حميتهم.

ولكن هل هذا المعتقد صحيح؟ وهل تتسبب الفاكهة في اكتساب الوزن أم أن هناك بعض أنواع الفواكه منخفضة السعرات يمكن تناولها خلال الحمية؟

تقول أستاذة اختصاص التغذية في الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتورة نادين زعنّي في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”: إن الفاكهة تعد بديلاً رائعاً ومفيداً عن الحلويات المليئة بالسعرات الحرارية، إضافة إلى الفائدة التي تمنحها خلال الحمية لأنها تحتوي على العناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات والماء والمعادن والألياف التي تعطي شعوراً بالشبع.

وبحسب زعنّي فإنه يمكن للأشخاص الذين يتبعون حمية تناول سناك خفيف من الفواكه بين الوجبات يحتوي فقط على نحو 60 سعرة حرارية، حيث يمكنهم الإختيار بين تناول، حصة من الفراولة بمقدار كوب وربع، أو حصة من البطيخ بمقدار كوب وربع، أو حصة من العنب بمقدار 15 حبة فقط، أو حصة من الشمام بمقدار كوب بحجم 240 مل، أو حصة من المشمش بمقدار 4 حبات

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