5 أطعمة تخفض الكوليسترول.. هكذا تحافظ على قلبك





يعتبر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أحد أكثر المشاكل الصحية شيوعًا، خاصة لدى كبار السن.

تلعب الأطعمة التي نأكلها دورًا رئيسيًا في الحفاظ على انخفاض أعداد الكوليسترول، والخبر السار أنك لست مضطرًا إلى وضع الكثير من القيود حول نظامك الغذائي من أجل رؤية تغييرات إيجابية.

على الرغم من وجود تباين فردي كبير في الكوليسترول الغذائي، إلا أن إجراء بعض التحسينات الطفيفة في عاداتك الغذائية يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة أو الكوليسترول “الضار” الذي يساهم في تراكم الدهون في الشرايين.

مطبخ البحر الأبيض المتوسط.. طريقة سحرية لمحاربة الكوليسترول الضار

فيما يلي 5 أطعمة إذا تناولتها بانتظام ستساعدك في خفض الكوليسترول والحفاظ على صحة قلبك:

1- الشوفان

الألياف بشكل عام مفيدة أيضًا في تجنب ارتفاعات الأنسولين التي يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول الضار.

يحتوي الشوفان على الكثير من الألياف، بما في ذلك الألياف القابلة للذوبان التي تقلل من امتصاص الكوليسترول في الجهاز الهضمي.

أظهرت إحدى الدراسات الأمريكية أن زيادة تناولك بمقدار 10 جرامات يوميًا من الشوفان يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 14٪، والوفاة بأمراض القلب بنسبة 27٪ .

2- اللوز

وجدت دراسة أجريت عام 2018 أن اللوز يمكن أن يخفض الكوليسترول الضار مع الحفاظ على أو حتى زيادة كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة، أو النوع “الجيد” الذي يساعد على إزالة أشكال الكوليسترول الأخرى من مجرى الدم.

إذا لم تكن من محبي اللوز، فإن الخيارات الأخرى التي ثبت أنها تحسن مستويات الكوليسترول تشمل البندق والجوز والفستق.

3-بذور الشيا

توفر بذور الشيا الكثير من أحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية.

إذا قمت بزيادة استهلاك هذه الدهون الصحية بمقدار جرام واحد في اليوم ستخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 16٪، وفق نتائج دراسات سابقة.

على الرغم من أن الأحماض الدهنية أوميجا 3 لها تأثير ضئيل نسبيًا على البروتين الدهني منخفض الكثافة، إلا أنها يمكن أن تساعد في رفع مستوى الكوليسترول الحميد والمساعدة في خفض الدهون الثلاثية، وهي نوع من الدهون الموجودة في الدم.

4- البروكلي

أظهرت دراسات سابقة وجود صلة بين تناول الخضروات وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

البروكلي على وجه الخصوص وفير بالألياف القابلة للذوبان، ولذلك فهو مفيد في تقليل نسبة الكوليسترول في الدم.

تشمل الخضروات الأخرى التي تكسر الكوليسترول التي يجب مراعاتها السبانخ والكرنب.

بالإضافة إلى توفير العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة، فقد ثبت أن تناول الخضار بانتظام يساعد في خفض الكوليسترول.

5- البطيخ

استبدل الوجبات الخفيفة السكرية ببعض البطيخ الحلو إذا كنت ترغب في خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

يحتوي البطيخ بشكل طبيعي على الليكوبين، الذي له خصائص خفض الدهون، وتقليل الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار.

بالنسبة لأولئك الذين لا ياكلون البطيخ، فكر في إضافة التفاح أو العنب أو الفراولة أو الحمضيات أو حتى الأفوكادو إلى نظامك الغذائي، فكل هذه العناصر غنية بالبكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تخفض نسبة الكوليسترول الضار.

العربيه نت