تناول الخضروات والفواكه يقلل خطر الوفاة بنسبة 10%





توصلت دراسة أجرتها جامعة يوكوهاما اليابانية إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الخضروات والفواكه يقل لديهم خطر الوفاة بنسبة 10% تقريبا مقارنة بأولئك الذين يأكلون كميات أقل.

و جرت الدراسة – الذي شارك في إنجازها المركز الوطني لأبحاث السرطان في اليابان – على 95 ألف شخص تراوحت أعمارهم بين الأربعينيات والستينيات – في 11 محافظة يابانية لمدة 20 عاما تقريبا وحللت العلاقة بين تناول الخضار والفواكه و خطر الوفيات.

وكشفت الدراسة أن حوالي 24 ألف شخص من المشاركين توفوا خلال هذه الفترة لكن خطر الوفاة لكل من الرجال والنساء مجتمعين كان أقل بنسبة 8-9% لدى أولئك الذين كانوا يتناولون كمية أكبر من الفواكه وأقل بنسبة 7-8% لدى الذين كانوا يتناولون المزيد من الخضروات مقارنة مع الأشخاص الذين لم يتناولوا الكثير من تلك الأطعمة.

وأشارت إلى أن خطر الموت من مرض القلب والأوعية الدموية كان أقل بنسبة 9% تقريبا لدى الذين تناولوا الكثير من الفواكه في حين لم يكن هناك ارتباط بين الاستهلاك والموت نتيجة السرطان أو مرض الجهاز التنفسي.

علاوة على ذلك ووفقا للتحاليل فإنه من المستحسن استهلاك 300 غرام أو أكثر من الخضروات و 140 غراما أو أكثر من الفواكه يوميا.

ونوه البروفيسور أتسوشي غوتو من جامعة يوكوهاما إلى أن الدراسة لا تعني أن أكل كميات كبيرة جدا من الخضروات والفواكه يقلل خطر الوفاة بل نحن نحتاج إلى تناول الكمية المناسبة”.

البيان