بابكر سلك يكتب: قلنا ليكم أطمأنينا زعلتوا
*في وديتنا ضد سانت جورج.
*قلنا أطمأنينا علي سانت جورج.
*الجماعة زعلوا.
*ولافين بالعمود تلاتة يوم في قروباتهم .
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فضل الله رابح يكتب: مبدعـون صبــروا على واقـع التلفزيـون (1)
*ماخلوا لي شتيمة ماكتبوها.
*لكن أنا عافي ليهم .
*أخلاقي رياضية جداً.
*بس كنت بقرأ تعليقاتهم وأضحك.
*مابعلق .
*لو علقت حايعرفوا أني عضو نشط في معظم قروباتهم.
*عشان كده قاعد باسمي الحركي وأقرأ وأضحك.
*أمس لما أخواننا الحبش جابوا التاني.
*واحد من جماعتنا علق قائلاً:
*ده كلام سلك ذاتو .
*الله يستر.
*الزول ده قبل أسبوع قال أطمأنوا.
*المهم .
*روفا لما جاب القون.
*فرحوا فرح شديد لأنو المريخ وقتها كان متأخر بهدف.
*وأنا فرحت فرح شديد لأنو مشروع العليقي الإفريقي مامرقو إلا روفا السوداني البقبض بالجنيه ده.
*وتلاشت عبارات الهلال الجديد .
*شكل الآداء إختلف.
*كورة الهلال بقت سريعة.
*وتلك العبارات التي يطلقونها مع بداية كلو موسم.
*الحارس السنغالي طلع أبو مية وعشرين.
*وقلب الدفاع العنقالي طلع لاعنقالي ولا شتين.
*والمهاجم الزي عيسى صباح الخير.
*طلع لازي عيسى ولا هو صباح خير.
*المحور الخطير المكير البقرأ الميدان.
*غير صلاح عادل المكتوبة على ظهر الفنيلة ماقرأ حاجة.
*وأبشركم.
*بهلال يهز الأرض في الموسم القادم الجديد .
*ديل الفيهم إتعرفت.
*المحاولة رقم مية هيا هيا.
*المهم .
*نتيجتنا في جيبوتي عادية جداً.
*قياساً بفنياتنا واستعداداتنا وسقف طموحنا.
*بس زعلانين شوية .
*كنا دايرين ود الأميرة السمراء بدون مايلج مرمانا هدف.
*نعتبر ده الأول والأخير في هذا الموسم الإفريقي.
*ناس محمد عبدالماجد قالوا برغم الخسارة سنعبر.
*سنعبر بالسا؟؟؟؟.
*ولا بالمركب؟؟؟.
*المركب جاز ولا بنزين؟؟؟؟.
*وهاهي اليزابيث الراحلة تمضي بعد شهدت معظم أحداث الألفية السياسية والرياضية والإقتصادية والصحية .
*مضت وفي قلبها حسرة عشان ماشافت جوية للهلال.
*وأنتي شفتي حاجة؟.
*مبروك لمريخ لوح الشرف الإفريقي.
*وحظاً أوفر لهلال فطومة أختي في المرات القادمة.
*ولا زلت أذكر حديث كردنة عن الإحتفال باليوبيل لما قال نحتفل كيف ونحنا كاس ماشلناهوا؟.
*نخت في الإحتفال شنو؟.
*ياسلام ياكردنة يا هلالابي ياشجاع.
*قولة الحق صعبة في زمن طال فيه الإنتظار لطيارة رش إن شاء الله شايلة مبيد ماكاس.
*قلبي مع هلال الشرق وأهلي الخرطوم المكلوم.
*أيها الناس.
*إن تنصروا الله ينصركم.
*أها .
*نجي لي شمارات والي الخرتوم.
*كان شفت يا والينا.
*المدارس دايرين يفتحوها لينا.
*أنت جادي يا أخينا؟.
سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال فتحت المدارس دي زي فتحت الحبن تفتح الليلة وتقفل بكرة والمر الحجازي قابض الجو.
وإلى لقاء.
سلك
صحيفة الانتباهة