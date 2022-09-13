بابكر سلك يكتب: قلنا ليكم أطمأنينا زعلتوا





*في وديتنا ضد سانت جورج.

*قلنا أطمأنينا علي سانت جورج.

*الجماعة زعلوا.

*ولافين بالعمود تلاتة يوم في قروباتهم .

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فضل الله رابح يكتب: مبدعـون صبــروا على واقـع التلفزيـون (1)

*ماخلوا لي شتيمة ماكتبوها.

*لكن أنا عافي ليهم .

*أخلاقي رياضية جداً.

*بس كنت بقرأ تعليقاتهم وأضحك.

*مابعلق .

*لو علقت حايعرفوا أني عضو نشط في معظم قروباتهم.

*عشان كده قاعد باسمي الحركي وأقرأ وأضحك.

*أمس لما أخواننا الحبش جابوا التاني.

*واحد من جماعتنا علق قائلاً:

*ده كلام سلك ذاتو .

*الله يستر.

*الزول ده قبل أسبوع قال أطمأنوا.

*المهم .

*روفا لما جاب القون.

*فرحوا فرح شديد لأنو المريخ وقتها كان متأخر بهدف.

*وأنا فرحت فرح شديد لأنو مشروع العليقي الإفريقي مامرقو إلا روفا السوداني البقبض بالجنيه ده.

*وتلاشت عبارات الهلال الجديد .

*شكل الآداء إختلف.

*كورة الهلال بقت سريعة.

*وتلك العبارات التي يطلقونها مع بداية كلو موسم.

*الحارس السنغالي طلع أبو مية وعشرين.

*وقلب الدفاع العنقالي طلع لاعنقالي ولا شتين.

*والمهاجم الزي عيسى صباح الخير.

*طلع لازي عيسى ولا هو صباح خير.

*المحور الخطير المكير البقرأ الميدان.

*غير صلاح عادل المكتوبة على ظهر الفنيلة ماقرأ حاجة.

*وأبشركم.

*بهلال يهز الأرض في الموسم القادم الجديد .

*ديل الفيهم إتعرفت.

*المحاولة رقم مية هيا هيا.

*المهم .

*نتيجتنا في جيبوتي عادية جداً.

*قياساً بفنياتنا واستعداداتنا وسقف طموحنا.

*بس زعلانين شوية .

*كنا دايرين ود الأميرة السمراء بدون مايلج مرمانا هدف.

*نعتبر ده الأول والأخير في هذا الموسم الإفريقي.

*ناس محمد عبدالماجد قالوا برغم الخسارة سنعبر.

*سنعبر بالسا؟؟؟؟.

*ولا بالمركب؟؟؟.

*المركب جاز ولا بنزين؟؟؟؟.

*وهاهي اليزابيث الراحلة تمضي بعد شهدت معظم أحداث الألفية السياسية والرياضية والإقتصادية والصحية .

*مضت وفي قلبها حسرة عشان ماشافت جوية للهلال.

*وأنتي شفتي حاجة؟.

*مبروك لمريخ لوح الشرف الإفريقي.

*وحظاً أوفر لهلال فطومة أختي في المرات القادمة.

*ولا زلت أذكر حديث كردنة عن الإحتفال باليوبيل لما قال نحتفل كيف ونحنا كاس ماشلناهوا؟.

*نخت في الإحتفال شنو؟.

*ياسلام ياكردنة يا هلالابي ياشجاع.

*قولة الحق صعبة في زمن طال فيه الإنتظار لطيارة رش إن شاء الله شايلة مبيد ماكاس.

*قلبي مع هلال الشرق وأهلي الخرطوم المكلوم.

*أيها الناس.

*إن تنصروا الله ينصركم.

*أها .

*نجي لي شمارات والي الخرتوم.

*كان شفت يا والينا.

*المدارس دايرين يفتحوها لينا.

*أنت جادي يا أخينا؟.

سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال فتحت المدارس دي زي فتحت الحبن تفتح الليلة وتقفل بكرة والمر الحجازي قابض الجو.

وإلى لقاء.

سلك

صحيفة الانتباهة