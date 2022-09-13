القومي للبحوث يحذر من استخدام المضادات الحيوية بطريقة عشوائية





أكد المركز القومي للبحوث على أهمية تعزيز دور البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والتوسع بربطها بالمؤسسات البحثية العالمية لمكافحة التغيرات المناخية وللحد من ظهور أنواع جديدة من الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية بالتوعية وإيجاد حلول بحثية بديلة لعلاجها ولسرعة تشخيصها والحد من خطورة استخدام المضادات الحيوية بطريقة عشوائية التي قد تكسب مسببات الامراض مناعة لمقاومة الادوية في الانسان والحيوان.

وأوضح المركز أن الباحثين يعملون بجد واجتهاد لاكتشاف بدائل طبيعية من مضادات الميكروبات والعمل على منعها أو التقليل من الآثار السلبية لها وكذلك ناقلات الأمراض مثل الملاريا باستخدام المواد الطبيعية غير الكيميائية، الانتاج الأخضر غير الملوثة للبيئة من المواد النانو مترية وكبديل للمضادات الفيروسات ودراسة الاثارة السامة لها على الانسان والحيوان.

وشدد القومي للبحوث على التوعية المستمرة للجمهور من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بمدى خطورة استعمال المضادات الحيوية بشكل عشوائي، ومحاولة وضع قواعد من خلال وزارة الصحة وإلزام الصيدليات بعدم صرف المضادات الحيوية إلا بعد عمل اختبار مزرعة بكتريا لمعرفة المضاد الحيوي المناسب.

كما أوصى المركز باستخدام اختبارات الحساسية للمضادات الحيوية لعلاج الامراض البكتيرية وفقًا لاختبار الحساسية والعمر والحالة المناعية لكلا من الانسان والحيوان ، وذلك لتجنب فرط استخدام المضادات الحيوية وظهور السلالات البكتيرية الجديدة المقاومة للعلاج، كما أوصى باستخدام التشخيص الجزيئي السريع والدقيق لضرورة الكشف عن الجينات المقاومة والعلاج الفعال.

وأضاف المركز القومي للبحوث إنه من المهم جدا توعية المصريين بأخطار مقاومة البكتريا للعلاج بالمضادات الحيوية والتوسع في جعل المنتجات الحيوانية خالية من بقايا المضادات الحيوية والأدوية، وضرورة العمل على التقليل من استخدام المضادات الحيوية غير الضرورية في الحيوانات عن طريق استخدام بدائل المضادات الحيوية الضرورية للوقاية من الامراض البكتيرية ومعالجتها.

وكشف المركز القومي للبحوث عن بدائل المضادات الحيوية للوقاية من الأمراض البكتيرية ومنها اللقاحات والبروبيوتيك ومشتقات النباتات والإنزيمات الموجودة في العلف والمنشطات المناعية والعاثيات المحللة والتي يمكن أن تساعد في تقليل عبء البكتيريا المقاومة للأدوية المتعددة على مستوى العالم

كما أوصى بالتقليل التدريجي في الاستخدامات العلاجية الفرعية للمضادات الحيوية في الأعلاف المخلوطة مسبقًا للوقاية من الأمراض وكمنشط النمو في الحيوانات، وتحسين صحة الحيوانات والتطهير المستمر سواء في أماكن تربية الحيوانات وأيضا في المستشفيات لتقليل مخاطر الإصابة بالبكتيريا المقاومة للأدوية المتعددة

بوابة فيتو