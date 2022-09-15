هل أوشك كورونا على الإنتهاء ؟.. شاهد استشاري أمراض معدية يُجيب





حل استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي ضيفا على برنامج عين الخامسة الذي يعرض على قناة الإخبارية السعودية.

وتحدث الدكتور طارق الأرزقي عن مصير فيروس كورونا في العالم من خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج. وأكد الدكتور طارق الأرزقي أن كورونا لن ينتهي ولم يوشك على الاختفاء ولكن استطاعت اللقاحات بنجاح السيطرة على تفاقم الفيروس والحد من خطورته. موضحا أنه سيصبح مرضا مستوطنا لن يختفي ولكن سيصبب إصابات طفيفة وتقل خطورته بشكل كبير

مزمز