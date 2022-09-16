🔴دائرة الجريمة المنظمة تفكك شبكة اجرامية متخصصة في الاحتيال والحصول علي الاموال عبر تطبيق بنكك





🔴دائرة الجريمة المنظمة والمستحدثة : تفكك شبكة اجرامية متخصصة في الاحتيال والحصول علي الاموال عبر تطبيق بنكك

🔴بلغت قيمتها حوالي 17 مليون (17 مليار بالقديم) جنيه

🔴تمكنت دائرة الجريمة المنظمة والمستحدثة -إدارة جرائم المعلومات والحاسوب بالادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية من تفكيك شبكة اجرامية تقوم باستبدال شرائح الاتصالات ومن ثم استخدامها في تطبيق واتساب بغرض الاحتيال والحصول علي اموال وذلك عبر تطبيق بنكك وبالعودة لتفاصيل الضبطية تفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة هنالك بلاغات من الشاكين بموجب عريضة من نيابة جرائم المعلوماتية تفيد بانه قد تم استبدال شرائح الاتصال الخاصة بهم دون علمهم وتم الاتصال علي معارفهم وطلب منهم تحويل مبالغ مالية وذلك بارسال ارقام حسابات بنكية وذلك بعد انزال تطبيق الواتساب واستخدامه في عملية الاحتيال وعلي ضوء ذلك تم اخذ افادات الشاكين وتحديد المبالغ المسروقة والتي بلغت قيمتها حوالي 17 مليون (17 مليار بالقديم) جنيه سوداني وبموجب ذلك تمت مخاطبة البنك لتوفير بيانات الحسابات وتاكيد عملية التحويل وجاءت الافادة مطابقة كذلك تمت مخاطبة شركة الاتصال لتوفير المستندات التي بموجبها يتم استبدال الشرائح وضوابط استبدالها و جاء رد الشركة المعنية بضوابط الاستبدال و المستندات المطلوبة لذلك و بالرجوع للشركة و استفسارها عن الكيفية التي تمت بها عملية الاستبدال للشرائح موضوع البلاغ جاءت الإفادة بأنه تم إستبدالها دون اتباع الضوابط المتبعة في الشركة ولم يتم إرفاق المستندات المطلوبة عند إجراء الاستبدال كما حددت الشركة الموظف الذي قام بهذا الاجراء وبناء على ذلك تم توقيف الموظف الذي قام بالإجراء ووضعه في البلاغ وعند اخضاعه للتحقيق افاد بأنه قام بهذا الإجراء لزميل له عرفيا دون اتباع الضوابط الخاصة بالشركة و تم توقيف زميله الذي طلب منه القيام بالإجراء و بالتحري معه أقر بالتهمة الموجهة له و تم تسجيل اعتراف قضائي للمتهمين ورصد بقية المتهمين للقبض عليهم وعلى إثر ذلك تم تكوين فريق ميداني لرصد هذه البلاغات في اقسام الولاية تحت اشراف مباشر من مدير الدائرة لمتابعة مثل هذه البلاغات ولازالت التحريات مستمرة.