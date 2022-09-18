بعد تسجيل أول حالة لجدري القرود.. مسؤول صيني يحذر: لا تلمسوا الأجانب





حذر مسؤول في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، من ملامسة الأجانب، وذلك بعد رصد أول إصابة بفيروس جدري القرود ببلاده.

وقال وو زونيو، كبير علماء الأوبئة في المركز، عبر منصة “ويبو” الصينية الشهيرة الشبيهة بموقع “تويتر”، إن قيود “كوفيد- 19″، والضوابط الحدودية المشدّدة منعت انتشار جدري القرود، إلى أن تمكنت حالة إصابة بـ”المرور عبر الشبكة”.

واكتُشفت الحالة في بلدية تشونجتشينج الجنوبية الغربية، عند خضوع أحد الأشخاص القادمين من الخارج للحجر الصحي الإلزامي لـ”كوفيد- 19″، وفقًا للسلطات المحلية، ولكنها لم تذكر ما إذا كان الشخص أجنبيًا، أم صينيًا.

وكتب وو في المنشور: “من الضروري والمهم تعزيز مراقبة مرض جدري القرود، والوقاية منه”، مشددا على خطر انتشار المرض خلال السفر الدولي، والاتصال الوثيق، وطالب بتجنب ملامسة الجلد بالجلد مع الأجانب، وفقا لـ”سي إن إن”.

العربيه نت