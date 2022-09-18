4 أكواب شاي يومياً تقي من السكري





كشفت دراسة علمية حديثة عن الأثر الصحي الذي يحدثه تناول الشاي يومياً.

وأوضحت الدراسة، التي أجراها علماء صينيون، أن تناول أربعة أكواب على الأقل من الشاي يومياً يمكن أن يقلل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، حسبما أفاد موقع «الحرة» الإخباري نقلاً عن صحيفة «الغارديان».

وأكد الباحثون أنه من الممكن الوصول إلى تلك النتيجة التي أثبتتها الدراسة بنسبة 17% على مدى 10 سنوات.

وقالت زياينغ لي، وهي المؤلفة الرئيسة للدراسة، وتنتمي إلى جامعة ووهان للعلوم والتكنولوجيا في الصين: «نتائجنا مثيرة، لأنها تشير إلى أن الناس يمكن أن يفعلوا شيئاً بسيطاً، مثل شرب أربعة أكواب من الشاي يومياً، لتقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري».

وأضافت لي أن التأثير الوقائي قد يكون أكبر إذا وضع الناس الحليب في الشاي.

وعلى الرغم من أنها وزملاءها السبعة لم يبحثوا في تأثير الحليب في الشاي كجزء من عملهم، فقد أظهرت دراسات سابقة أن منتجات الألبان يمكن أن يكون لها أيضاً تأثير مضاد لمرض السكري.

وتابعت: «أعتقد أن الحليب سيجعل تأثير الشاي أقوى على مرض السكري، وهذا يعني أن الشاي سيكون أكثر فعالية مع وجود الحليب فيه».

وستقدَّم نتائج الدراسة في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري في ستوكهولم بالسويد.

ووجد الباحثون ارتباطاً مهماً بين شرب الشاي الأسود أو الأخضر أو ​​الشاي الصيني التقليدي (الأسود) وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

وبالمقارنة مع الأشخاص الذين لا يشربون الشاي، فإن الأشخاص الذين يشربون كوباً أو كوبين أو ثلاثة أكواب في اليوم تقل لديهم مخاطر الإصابة بنسبة 4%، وأولئك الذين يتناولون أربعة أكواب أو أكثر يومياً كانوا أقل خطراً بنسبة 17%.

ورداً على سؤال حول السبب الذي يجعل الشاي يحمي من مرض السكري، قالت لي: «من الممكن أن مكونات معينة في الشاي، مثل البوليفينول، قد تقلل مستويات الغلوكوز في الدم، ولكن قد تكون هناك حاجة إلى كمية كافية من هذه المركبات النشطة بيولوجيا لتكون فعالة».

البيان