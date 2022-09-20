بابكر سلك يكتب: جرحي عمليات الهلال





*ًالبلد دي غريبة جدا

*تضحي من أجل أي قيمة فيها

*تموت فطيس ساي

*والقصة دي بتلقاها واضحة في المعاشيين

*الدولة تأكلهم لحم

*وترميهم عضم

*الكوارع دي مابتخليها

*تمصمصها ليك تخليها مكومة زي الودع

*وكأن الودع بقول ليك

*الحسرة محمداك

*وأولاد الصرة الكانوا حولك شتتو

*ويجي لاعب كورة يقعد

*لي كشكشي

*و(يحدس ) له نفس ما(حدس) للمعاشي

*أكلوك لحم ورموك عضم يا كابتن

*البشوف نجوم الأمس الذين كانوا على الأعناق

*مايشوف الإهمال الحاصل ليهم الليلة

*لاعب في قامة وليد طايشين

*ذلك الفتى الهوائي الممتع

*يشهد الله نحنا كمريخاب كنا بندخل مباريات الهلال للاستمتاع بالمواهب

*منها كان وليد طايشين

*ًوقتها التنافس كان شريفاً ونظيفا

*هكذا كانت أخلاق الرياضيين قبل أن يدخلها الشق وتقول طق

*وليد طايشين يعاني من علات سببها إصابات الملاعب

*يعني السبب الهلال والمنتخب

*مفروض يجري أربعة عمليات جراحية

*عمل أتنين بالقاهرة وفضلن أتنين

*تداعي أبناء جيله

*لم يكن اللون من أسباب التداعي

*فكان حامد بريمة وجمال أبوعنجة وكرار أبو علي والوزير طارق أحمد آدم في قيادة لجنة دعم علاج وليد

*أشركوا الهلال ورحب بالفكرة

*ثم إتصل الهلال موجهاً وليد بالعلاج في (رويال كير)

*ومع إحترامنا لرويال كير وللطب عموماً في البلد دي

*ومع إحترام وليد كذلك لكل ذلك

*إلا أن لوليد ملف علاجي وجراح متابع بالقاهرة

*ولا أظن أن (رويال كير) تفوت عليه أهمية متابعة العلاج مع الجهة التي رسمت خارطة العلاج وبدأت التنفيذ بل قطعت شوطاً

*ومع إحترامنا للعليقي لو جاتو ملاريا

*بتعالج هنا؟

*مع إحترامنا لي هنا

*يبقى لو في وفاء لأهل العطاء

*يجب على الدولة وعلى الهلال تبني علاج وليد بالقاهرة

*فهي إصابات ملاعب لحقت باللاعب وهو يحمل شعار الوطن وشعار الهلال

*،ماتعاملوا نجوم الأمس كمعاشيين

*ترموا لهم الفتات دون أدنى إحترام لماضيهم ودون أدنى وفاء لما قدموا

*ايها الناس

*نحن في المريخ علي استعداد للتكفل بعلاج وليد بالقاهرة

*فقط لانحب إحراج الأهلة

*لكن إن دعا الداعي لن نتأخر

‏: *أيها الناس

*لو كان اللاعب وقت التعاقد بشترط التأمين عليهو

*ماكان في لاعب عانى من اصابة ملاعب وإتلعب بيهو

*أيها الناس

*إن تنصروا الله ينصركم

*أها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*كان شفت يا والينا

*طايشين برغم أنو مرات كان بغلب فينا

*إلا أن علاجو دين في الرقاب معلق لينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال ما ليهم حق اللاعبين يغالوا في أسعارهم؟؟؟؟

وإلى لقاء

سلك

صحيفة الانتباهة