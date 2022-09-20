بابكر سلك يكتب: جرحي عمليات الهلال
*ًالبلد دي غريبة جدا
*تضحي من أجل أي قيمة فيها
*تموت فطيس ساي
*والقصة دي بتلقاها واضحة في المعاشيين
*الدولة تأكلهم لحم
*وترميهم عضم
*الكوارع دي مابتخليها
*تمصمصها ليك تخليها مكومة زي الودع
*وكأن الودع بقول ليك
*الحسرة محمداك
*وأولاد الصرة الكانوا حولك شتتو
*ويجي لاعب كورة يقعد
*لي كشكشي
*و(يحدس ) له نفس ما(حدس) للمعاشي
*أكلوك لحم ورموك عضم يا كابتن
*البشوف نجوم الأمس الذين كانوا على الأعناق
*مايشوف الإهمال الحاصل ليهم الليلة
*لاعب في قامة وليد طايشين
*ذلك الفتى الهوائي الممتع
*يشهد الله نحنا كمريخاب كنا بندخل مباريات الهلال للاستمتاع بالمواهب
*منها كان وليد طايشين
*ًوقتها التنافس كان شريفاً ونظيفا
*هكذا كانت أخلاق الرياضيين قبل أن يدخلها الشق وتقول طق
*وليد طايشين يعاني من علات سببها إصابات الملاعب
*يعني السبب الهلال والمنتخب
*مفروض يجري أربعة عمليات جراحية
*عمل أتنين بالقاهرة وفضلن أتنين
*تداعي أبناء جيله
*لم يكن اللون من أسباب التداعي
*فكان حامد بريمة وجمال أبوعنجة وكرار أبو علي والوزير طارق أحمد آدم في قيادة لجنة دعم علاج وليد
*أشركوا الهلال ورحب بالفكرة
*ثم إتصل الهلال موجهاً وليد بالعلاج في (رويال كير)
*ومع إحترامنا لرويال كير وللطب عموماً في البلد دي
*ومع إحترام وليد كذلك لكل ذلك
*إلا أن لوليد ملف علاجي وجراح متابع بالقاهرة
*ولا أظن أن (رويال كير) تفوت عليه أهمية متابعة العلاج مع الجهة التي رسمت خارطة العلاج وبدأت التنفيذ بل قطعت شوطاً
*ومع إحترامنا للعليقي لو جاتو ملاريا
*بتعالج هنا؟
*مع إحترامنا لي هنا
*يبقى لو في وفاء لأهل العطاء
*يجب على الدولة وعلى الهلال تبني علاج وليد بالقاهرة
*فهي إصابات ملاعب لحقت باللاعب وهو يحمل شعار الوطن وشعار الهلال
*،ماتعاملوا نجوم الأمس كمعاشيين
*ترموا لهم الفتات دون أدنى إحترام لماضيهم ودون أدنى وفاء لما قدموا
*ايها الناس
*نحن في المريخ علي استعداد للتكفل بعلاج وليد بالقاهرة
*فقط لانحب إحراج الأهلة
*لكن إن دعا الداعي لن نتأخر
: *أيها الناس
*لو كان اللاعب وقت التعاقد بشترط التأمين عليهو
*ماكان في لاعب عانى من اصابة ملاعب وإتلعب بيهو
*أيها الناس
*إن تنصروا الله ينصركم
*أها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*كان شفت يا والينا
*طايشين برغم أنو مرات كان بغلب فينا
*إلا أن علاجو دين في الرقاب معلق لينا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال ما ليهم حق اللاعبين يغالوا في أسعارهم؟؟؟؟
وإلى لقاء
سلك
صحيفة الانتباهة