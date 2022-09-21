بابكر سلك يكتب: لو ما الصومالي كان فررررر ياغالي





*سمعتو بالزول الضرب زول كف.

*وجا البوليس فتح بلاغ في الزول المضروب.

*قال الزول ده بي جضمو ضرب الزول ده في يدو.

*يكون البوليس ده مالو ياربي؟.

*قابض؟.

*قابض الجريمة؟.

*قابض بالقا؟.

*المهم.

*دي ياها السواها الحكم.

*حارس سانت جورج ضرب )الغربال( بي أيدو وشديدو في رجلو .

*كل الإتحاد الإفريقي دخل ولعب.

*الناس الحضروها في الإذاعة إلا يسمعوا عبدالرؤوف أو النذير حتى يعرفوا الكورة عند الصومال .

*أقصد الهلال.

*كعادة كلو سنة.

*في بداية الموسم لعب على الورق.

*ومن يبدأ الموسم.

*الحل في البلنت.

*لا هو مالو؟.

*لاهو داير شنو؟.

*الحكم ده مالو؟.

*الشفت محمد أبو القاسم قال لي.

*الهلال يرفض تصوير المباراة.

*كورة ولارقيص عروس؟.

*قلت ليهو ياحمادة الستر واجب برضك.

*غايتو مشروع العليقي ده لو زرعو أب سبعين أخير.

*يزرع من جا مع التسيير.

*كان زرع كلي كان قامت.

*الحبش قالوا عندنا ملك لايظلم عنده أحد.

*وعندكم حكم.

*أحد أحد…أحد أحد.

*الحكام ديل بتلقوهم وين يامحمد عبدالماجد.

*حكام نزيهين وطيبين لكن نظرهم ضعيف.

*بالذات داخل خط طمنطاشر بتاع الضيوف.

*ومما سهل المهمة على الحكم هو هدف الهلال ببحر دار.

*الهدف ده خلى الهلال يأتي لهذه المباراة بدون إنفعال .

*الأمر الذي أدى لصبر الجماهير حتى الدقيقة خمسة وتمنين.

*وبالتالي الهدوء والسكينة والطمأنينة.

*كل ذلك ساعد الحكم على الخروج بالمباراة(لبر) الأمان يامان .

*وحتى عند تنفيذ الضربة وتواجد لاعبين من الهلال داخل المنطقة المحرمة قبل التنفيذ.

*لا يؤخذ على الحكم لأنو ماشافهم.

*طبعاً ماممكن يكون شافهم وعمل (حميل).

*المهم .

*باي(هوك أور كروك)تأهل الهلال.

*ووطنية كده تسعد البلد المجروحة المنهوبة بذلك .

*ووطنية كده نوصي الهلال بسودنة الكشف.

*لأنو لما الكورة إنتهت.

*الحكم ماكان بفرز الهلال إلا بابو صلعة .

*أبو صلعة كان ظااااهر وبميز الهلال.

*أب صلعة القاعد في الكنبة.

*المهم.

*جمهور الحبشة الشقيق خرج مبسوط وبهتف.

*قنزب قنزب.

*واحايتي واحايتي .

*لكن ماعرفت المعنى شنو.

*المهم.

*لو هذا هو المستوى والمحتوى.

*وكانت العدالة حاضرة في النتيجة قياساً بالآداء.

*كان الجوهرة إتقلبت صالة مناسبات للإيجار موسم كامل.

*قلنا ليكم إطمأنينا على سانت جورج زعلتو.

*أسي شوفو التأهل على حساب سانت جورج كلفكم كم؟.

*دولار وأجانب ومعسكرات ووووو.

*صرف كتير .

*لو كان سانت جورج ما مطمئن ماكان صرفتوا قدر ده.

*أيها الناس.

*بصراحة.

*إستاد الهلال سمح.

*ولو كورة الهلال بقت زي استادو ده .

*الأميرة السمراء ماحترفض الإقتران بالخطيب الراجيها تسعة وتسعين سنة.

*أيها الناس.

*إن تنصروا الله ينصركم .

*أها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم.

*كان شفت يا والينا .

*قنعنا من أي زول وأي شيء يا أخينا.

*فضلت ثقتنا بس في ثورتنا وحق الشهداء الدين علينا.

سلك كهربا ننساك كيف والكلب قنزبني وتأمل وزقنني قول لي تفضل.

وإلى لقاء.

سلك

صحيفة الانتباهة