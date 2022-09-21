بابكر سلك يكتب: لو ما الصومالي كان فررررر ياغالي
*سمعتو بالزول الضرب زول كف.
*وجا البوليس فتح بلاغ في الزول المضروب.
*قال الزول ده بي جضمو ضرب الزول ده في يدو.
*يكون البوليس ده مالو ياربي؟.
*قابض؟.
*قابض الجريمة؟.
*قابض بالقا؟.
*المهم.
*دي ياها السواها الحكم.
*حارس سانت جورج ضرب )الغربال( بي أيدو وشديدو في رجلو .
*كل الإتحاد الإفريقي دخل ولعب.
*الناس الحضروها في الإذاعة إلا يسمعوا عبدالرؤوف أو النذير حتى يعرفوا الكورة عند الصومال .
*أقصد الهلال.
*كعادة كلو سنة.
*في بداية الموسم لعب على الورق.
*ومن يبدأ الموسم.
*الحل في البلنت.
*لا هو مالو؟.
*لاهو داير شنو؟.
*الحكم ده مالو؟.
*الشفت محمد أبو القاسم قال لي.
*الهلال يرفض تصوير المباراة.
*كورة ولارقيص عروس؟.
*قلت ليهو ياحمادة الستر واجب برضك.
*غايتو مشروع العليقي ده لو زرعو أب سبعين أخير.
*يزرع من جا مع التسيير.
*كان زرع كلي كان قامت.
*الحبش قالوا عندنا ملك لايظلم عنده أحد.
*وعندكم حكم.
*أحد أحد…أحد أحد.
*الحكام ديل بتلقوهم وين يامحمد عبدالماجد.
*حكام نزيهين وطيبين لكن نظرهم ضعيف.
*بالذات داخل خط طمنطاشر بتاع الضيوف.
*ومما سهل المهمة على الحكم هو هدف الهلال ببحر دار.
*الهدف ده خلى الهلال يأتي لهذه المباراة بدون إنفعال .
*الأمر الذي أدى لصبر الجماهير حتى الدقيقة خمسة وتمنين.
*وبالتالي الهدوء والسكينة والطمأنينة.
*كل ذلك ساعد الحكم على الخروج بالمباراة(لبر) الأمان يامان .
*وحتى عند تنفيذ الضربة وتواجد لاعبين من الهلال داخل المنطقة المحرمة قبل التنفيذ.
*لا يؤخذ على الحكم لأنو ماشافهم.
*طبعاً ماممكن يكون شافهم وعمل (حميل).
*المهم .
*باي(هوك أور كروك)تأهل الهلال.
*ووطنية كده تسعد البلد المجروحة المنهوبة بذلك .
*ووطنية كده نوصي الهلال بسودنة الكشف.
*لأنو لما الكورة إنتهت.
*الحكم ماكان بفرز الهلال إلا بابو صلعة .
*أبو صلعة كان ظااااهر وبميز الهلال.
*أب صلعة القاعد في الكنبة.
*المهم.
*جمهور الحبشة الشقيق خرج مبسوط وبهتف.
*قنزب قنزب.
*واحايتي واحايتي .
*لكن ماعرفت المعنى شنو.
*المهم.
*لو هذا هو المستوى والمحتوى.
*وكانت العدالة حاضرة في النتيجة قياساً بالآداء.
*كان الجوهرة إتقلبت صالة مناسبات للإيجار موسم كامل.
*قلنا ليكم إطمأنينا على سانت جورج زعلتو.
*أسي شوفو التأهل على حساب سانت جورج كلفكم كم؟.
*دولار وأجانب ومعسكرات ووووو.
*صرف كتير .
*لو كان سانت جورج ما مطمئن ماكان صرفتوا قدر ده.
*أيها الناس.
*بصراحة.
*إستاد الهلال سمح.
*ولو كورة الهلال بقت زي استادو ده .
*الأميرة السمراء ماحترفض الإقتران بالخطيب الراجيها تسعة وتسعين سنة.
*أيها الناس.
*إن تنصروا الله ينصركم .
*أها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم.
*كان شفت يا والينا .
*قنعنا من أي زول وأي شيء يا أخينا.
*فضلت ثقتنا بس في ثورتنا وحق الشهداء الدين علينا.
سلك كهربا ننساك كيف والكلب قنزبني وتأمل وزقنني قول لي تفضل.
وإلى لقاء.
سلك
صحيفة الانتباهة