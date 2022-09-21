صحة الخرطوم ترفع درجة التأهب لمنع انتشار “جدري القرود”





أعلن مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الخرطوم د. محمد التجاني، عن جملة من الإجراءات والترتيبات الاحترازية ضمن خطة مُحكمة للوزارة لمنع انتشار مرض جدري القرود بالولاية.

وأكد في تصريح صحفي اليوم، جاهزية الوزارة عبر فرق الاستجابة والكوادر الطبية المدرّبة بالمستشفيات الحكومية، إضافة لوجود ترتيبات بمطار الخرطوم بتحويل أي حالة اشتباه قادمة عبر المطار إلى مستشفى إبراهيم مالك التي جهّزت فيها الوزارة غرفة لعزل الحالات والإتجاه لتوزيع نشرات صحية لكافة الوحدات الصحية بالولاية وذلك في أعقاب تسجيل حالة مؤكدة بالخرطوم، فيما كشف عن تلقيهم لبلاغين اليوم لحالتي اشتباه إحداهما لطفل بأحد مستشفيات الأطفال والثانية من داخل المجتمع عبر الكول سنتر، وتحرك التيم لأخذ العينات، وأشار إلى أن نتيجة الفحص بعد (48) ساعة.

وأكد التجاني، أن الحالة الأولى للمرض بالولاية في وضع صحي مستقر بالعزل المنزلي في محلية شرق النيل، بعد أن ظهرت عبر نظام الترصّد المرضى بمستشفى رويال كير وتم أخذ العينة لمعمل استاك بواسطة أتيام الاستجابة وجاءت النتيجة موجبة.

وناشد المواطنين بالإبلاغ الفوري في حالة الشعور بأيٍّ من أعراض المرض كظهور طفح جلدي، ولفت إلى جاهزية الأتيام للوصول إلى الحالة في المنزل.

صحيفة الصيحة