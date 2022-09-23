رأي ومقالات
عاد اليوم كابلي مدفوناً في تابوت ومتوشحاً علم السودان الذي أحبه
• عاد اليوم الأستاذ عبد الكريم الكابلي إلي وطنه الذي غنّي له وبه وجاب أقطار الأرض مبشراً بعظمة أرضه وإنسانه ..
• عاد اليوم كابلي مدفوناً في تابوت ومتوشحاً علم السودان الذي أحبه ..
• بمسجد الشيخ حسن متولي ببحري صلّت علي الكابلي جموع المحبين والمريدين ..وحملوه داخل قلوبهم قبل أكتافهم وواروه الثري بمقابر الشيخ موسي بحي الصبابي ..
• اليوم رقد جثمان كابلي في تراب الأرض التي أحبها ..جاؤوا بجثمانه بعد عامٍ من دفنه في تلك البلاد البعيدة ..وكانت وصيته قبل رحيله أن يُقبر بالسودان ..
• رحم الله أستاذ كابلي فهو كما قال عنه الأستاذ عوض أحمدان اليوم معدداً مآثر كابلي ( لقد كان عبد الكريم الكابلي وطناً يمشي علي قدمين ).
• رحمه الله رحمة واسعة ولا حول ولاقوة إلا بالله ..
عبد الماجد عبد الحميد