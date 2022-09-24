السيسي يوافق على طلب تنظيم مصر لأولمبياد 2036





وافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على طلب تنظيم بلاده لدورة الألعاب الأولمبية 2036.

أعلن ذلك وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي خلال استقباله رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية توماس باخ والوفد المرافق له.

وقال صبحي، خلال اللقاء، إن الدولة المصرية والقيادة السياسية برئاسة السيسي تولي الرياضة المصرية دعما ومساندة غير مسبوقة.

من جهته، أكد رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية توماس باخ أن البنية التحتية الرياضية المصرية تتيح لها استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036.

البيان