الأردن يحبط تهريب كميات كبيرة من نكهات السجائر الإلكترونية





أحبطت السلطات الأردنية، اليوم الأحد، محاولة تهريب شاحنة محملة بكميات كبيرة من نكهات السجائر الإلكترونية، كانت مخبأة داخل مادة الفحم.

وقال مدير مكافحة التهريب في دائرة الجمارك العامة، عقيد جمارك رائد الشياب، إنه تم ضبط المهربات مخبأة بشكل سري داخل 19 طنا من مادة الفحم، ومغلفة بالمادة الصخرية والقصدير للتمويه.

وأضاف الشياب أن الشاحنة كانت قادمة من إحدى الدول العربية ومتجهة لمستودعات التاجر.

وتابع: “على الفور تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمحتويات المهربة لإجراء المقتضى القانوني”.

العربيه نت