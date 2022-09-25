صفار البيض الطعام المظلوم





هناك فكرة سائدة تحذر من الإفراط في تناول البيض وبخاصة صفاره، وتقول إن تناول ثلاث بيضات أسبوعيًّا قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب، بل والوفاة المبكرة،بسبب احتوائه على الكوليسترول “الضار”، لكن الدكتورة الروسية ماريا كالوشينا، أخصائية الغدد الصماء،دحضت هذه الفكرة.

وتشير الأخصائية، إلى أن التأكيد على خطورة صفار البيض للصحة بسبب احتوائه على الكوليسترول “الضار” ليس سوى خرافة.

وقالت: يحتوي صفار البيض على أحماض أمينية وفيتامينات A وD وE التي تذوب في الدهون وكذلك على الليسيثين المفيد للكبد والدماغ، بحسب روسيا اليوم.

وواضافت، تحتوي اللحوم المطبوخة على كمية أكبر من الكوليسترول، في حين يحتوي صفار البيض على 0.6 غ منه فقط وهذا مقبول تماماً.

واوضحت،أنه من الصعب تحديد سبب هذا الهجوم على البيض،ونصحت الأخصائية بتناول 2-3 بيضات في اليوم، ويفضل طبخه على شكل عجة دون استخدام الزيت.

البيان