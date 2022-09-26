جوبا تشترى سواحل جيبوتى لإنشاء ميناء لتصدير النفط





قالت صحيفة ديلي مونتير الكينية إن دلة جنوب السودان اشترت الأرض في جيبوتي لبناء ميناء عليها فيما أكد مسؤولون في جنوب السودان هذا الشهر أنهم اشتروا أراضٍ على ساحل جيبوتي لبناء ميناء.

واعتبروا أن الميناء سيكون مفتاحاً لتصدير النفط الخام في البلاد، والذي يمر حالياً عبر السودان، وكذلك لاستيراد البضائع، والتي يأتي معظمها عبر ميناء مومباسا الكيني.

فيما قال وزير النفط الجنوبي بوت كانق شول إن الأرض تم شراؤها لتصدير النفط الخام.

ووفقاً للصحيفة فإن كل من أوغندا والكنغو الديمقراطية يعملان.

ترجمة: إنصاف العوض

صحيفة اليوم التالي