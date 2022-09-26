كلمة «لا» بتريح.. 12 نصيحة من الخبراء لتخفيف الضغوط النفسية





وسط مشاكل وضغوطات الحياة، كالعمل والدراسة والالتزامات العائلية، يمكن أن يتعرض المرء إلى الضغط النفسي أو الشعور بعدم القدرة على تحقيق التوازن.

ويؤدي ذلك إلى ظهور أعراض مثل: قلة النوم الدائمة، فقدان الشهية، الانفعال الزائد عن حده وفقدان الرغبة في الكثير من الأشياء، وكلها أعراض للإرهاق والتوتر النفسي.

ولهذا فإن الضغوط النفسية لا بد منها طالما نعيش في مجتمع متغير، ويجب التأقلم معها والعمل على التخلص منها أو التقليل من حدتها على حسب نوع الضغط، فما هي نصائح المختصين؟

التخلص من المخاوف

أحيانا تكون خطوة التغيير محفوفة بالكثير من المخاوف، لأن التغيير مرتبط بالمجهول، كما أن أي تغيير يحدث يعقبه خلل في انتظام وجودة الحياة، وهذا أمر طبيعي، لكنه مؤقت ويعقبه حياة أفضل، لذا لا تخف وتقبل ما يصاحب التغيير، فهي ليست خطرة لكنها ضرورية.

التركيز على السعادة

دائم ما يبحث الإنسان في حياته عن السعادة والتوازن النفسي، ولعل الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هو أن يعيش اللحظة، وأن يكون متيقظا لكل دقيقة يعيشها وحين يتمكن من ذلك سوف يقدر كل دقيقة تمر عليه ويصبح أكثر سعادة من ذي قبل.

التوقف عن الجهد غير المتبادل

تؤثر علاقات الصداقة على الصحة النفسية، إذ يقدم الأصدقاء الدعم اللازم في الأوقات السعيدة والعصيبة على حدٍ سواء، لكن لا تبذل الكثير من الجهد للحفاظ على تلك العلاقة، حتى لا تشعر بأنك تهتم بالصداقة أكثر من الشخص الآخر، مما يؤدي إلى استنزاف طاقتك ويؤثر على العلاقة برمتها.

التحكم في ردود الفعل

احرص على ضبط نفسك في كل ما يتعلّق بأمور حياتك، كن هادئا في تفكيرك وسلوكياتك، وحديثك وعلاقاتك مع الناس، وكن حذراً من أن يتملّكك التوتّر والقلق وتقلّب المزاج في تعاملاتك، فغالبا ما يؤدّي ذلك إلى تكوين ردود أفعال غير لائقة.

المشاكل ليست فريدة

في التجارب الإنسانية يمر الكثير من الناس بنفس المشاكل، وأحيانا يكون لديهم نفس العقليات والأفكار في التعامل معها.

الحزن على أشخاص ما زالوا موجودين

في بعض الأحيان تُفقد الأشخاص بطرق أخرى غير الموت، كإنهاء علاقة الصداقة أو العلاقة الزوجية، مع استمرار وجود الشخص في الحياة دون علاقة تربط الطرفين. وينصح بالسماح للنفس بالحزن، لأن إنكار هذه المشاعر يؤدي إلى إلحاق ضرر أكبر يؤثر على الصحة النفسية مع الوقت.

غير ردود فعلك وليس سلوك الأشخاص

أحيانا تنتج ردود الفعل المبالغ فيها عن كبت المشاعر لفترات طويلة دون التعبير عنها بطريقة سليمة، ما يؤدي إلى زيادة الخلافات.

لذا يتوجب عليك التعبير عن مشاعرك المختلفة بين الحين والآخر بطريقة سليمة لتجنب تراكمها وانفجارها في أوقات ومواقف غير مناسبة.

قل “لا”

يجد البعض صعوبةً كبيرة في التعبير عن الرأي والقدرة على رفض أمر ما، فالبعض يخجل من قول لا، والبعض الآخر يجد صعوبةً كبيرة في قول هذه الكلمة وفي رفض أي أمر يوجه له مما يسبب له الكثير من الإرهاق والضغوطات.

الشعور بالحزن ليس فشلا

الحزن هو جزء من الحياة، ولا يمكن رؤية اللحظات الحزينة أو الغير ناجحة على أنها صورة من صور الفشل، هو فقط عاطفة إنسانية، يمكنك الاعتراف به وبلحظاته واتركه يمر.

تحديد القيم واتخاذ قرارات بناءً عليها

يعتبر القلق من أكثر مسببات الضغوط النفسية والذي يظهر بطرق مختلفة، منها عدم تحديد القيم المهمة في الحياة مثل: الأسرة، والصحة البدنية، العقلية، العاطفية والمسؤولية المالية.

معرفة حدودك وحدود الآخرين

لكي تضع حدودا بينك وبين الآخرين سواء كان قريبا أو بعيدا يجب أن يكون ذلك إدراك منك منذ بداية تأسيس العلاقة، ويجب أن يكون الهدف منها هو الاحترام وحفظ الخصوصية لصالح استمرار العلاقة.

تقدير حب واهتمام الأسرة

من أهم الأسس الداعمة للنجاح هو بناء طرق جيدة للحوار بين الأسرة وأفرادها، مما يسمح لها بالتأييد والمساندة مع تقديم مشاعر الحب والاهتمام، لذلك لابد من تقدير هذا الاهتمام واستعمال كلمات الشكر والثناء.

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