نجم برشلونة يقترب من ليفربول





بات ممفيس ديباي لاعب برشلونة، قريباً من الانتقال إلى ليفربول في صفقة تبادلية مُحتملة بين الناديين.

فإن هناك إمكانية لعقد صفقة تبادلية تقضي بانتقال ديباي إلى ليفربول يناير المقبل، مقابل انضمام روبيرتو فيرمينو مهاجم الريدز إلى صفوف الفريق الكتالوني.

وأشارت الصحيفة إلى أن فيرمينو يبحث عن خوض تجربة جديدة خارج ليفربول وقد يكون برشلونة هو الفريق الأنسب له، وفي الوقت ذاته ينتهي عقد ديباي مع برشلونة يونيو 2023 وهناك إمكانية لرحيله عن صفوف البرسا.

وكان برشلونة دعم صفوفه بأكثر من صفقة قوية، أبرزهم التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي قادماً من بايرن ميونخ الذي يقدم مستوى فني مميزاً رفقة البلوغرانا خلال هذا الموسم.

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ومن المحتمل أن تقل فرص مشاركة فيرمينو بشكل أساسي مع ليفربول في ظل تعاقد الريدز مع داروين نونيز ليشغل مركز رأس الحربة.

يأتي ذلك رغم تصريحات يورغن كلوب مدرب ليفربول في وقت سابق عن أهمية فيرمينو بالنسبة له، خاصة أن اللاعب البرازيلي دوماً ما يقدم مساهمات هجومية مميزة رفقة الريدز.