مع إصرار الزمالك على ضم السيسي.. هل يكرر طلائع الجيش واقعة محمد بسام؟





يواصل مسئولو نادي الزمالك مفاوضاتهم مع مسئولو نادي طلائع الجيش للحصول علي خدمات عمرو السيسي نجم وسط الفريق العسكري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

عمرو السيسي

ورحب السيسي بالانضمام لصفوف فريق الزمالك لكن نادي طلائع الجيش اعلن تمسكه باللاعب وعدم وجود نية للتفريط فيه لأنه من الدعائم الأساسية للفريق العسكري.

والسؤال الذي يطرح نفسه هل يكرر طلائع الجيش سيناريو محمد بسام؟

يذكر ان النادي العسكري اعلن تمسكه بحارسه محمد بسام وقام بتجديد تعاقده معه ورفض انتقاله لنادي الاهلي والزمالك والمصري والاتحاد بشدة.

لكننا فوجئنا منذ ايام بتغيير موقف نادي طلائع الجيش بانتقال محمد بسام الي سيراميكا كليوباترا مقابل 12 مليون جنيه.

لذلك من المتوقع تراجع الطلائع عن موقفهم حال تقديم الزمالك عرض مالي كبير نظير ضم السيسى.

عقد السيسي

يذكر أنه يوجد بند في عقد السيسي ينص على حصول نادي النجوم ناديه السابق على 50% من قيمة بيع اللاعب، ما سيؤدي إلى ارتفاع قيمة الصفقة بشكل كبير

محمد بسام يودع طلائع الجيش

ودع محمد بسام حارس المرمى الجديد لفريق سيراميكا كليوباترا فريقه طلائع الجيش بطريقته الخاصة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

استعرض بسام العديد من الصور مع فريقه القديم معلقا:”كان ليا الشرف اني كنت وسأظل جزءا من هذه المؤسسة اللي اتعلمت منها وكان ليها الفضل عليا بعد ربنا فيما وصلت له حتى الآن ويشهد الله اني لم أبخل بأي جهد أو عرق أو تركيز في اني اضع النادي في المكانه اللي تليق بأسم المؤسسه المحترمه في كل شئ والحمدلله اني ربنا قدرنا في تحقيق أول بطولة في تاريخ النادي كقائد للفريق واخيرا تحقيق المركز الرابع في الموسم الماضي”

انتقال محمد بسام الي سيراميكا كليوباترا

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، عن تعاقده مع محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة ٥ مواسم.

ووقع بسام على عقود انتقاله، في حضور طارق أبو العينين، نائب رئيس مجموعة كليوباترا.

وجاء انضمام محمد بسام لصفوف نادي سيراميكا كليوباترا، بناءً على رغبة أحمد سامي المدير الفني للفريق

بوابة فيتو