قطع التيار الكهربائي عن القصر الجمهوري في السودان





• في رسالة ضمنية لا تخلو من دلالة سياسية تم اليوم قطع التيار الكهربائي عن القصر الجمهوري .. نعم القصر الجمهوري رمز السيادة والدولة السودانية ..

• قطع التيار عن القصر الجمهوري يعود إلي تعطيل العمل بمحطة الخرطوم شرق والتي تمد مناطق واسعة تدخل في نطاقها مواقع سيادية منها القصر الجمهوري ، الهيئة القضائية ووزارة الخارجية ..

• تأثير إضراب العاملين في قطاع الكهرباء بدأ اليوم بتخفيض الأحمال بنسبة 40% وهو مايعني خروج 1000 ميغاواط عن الخدمة ..

• مناطق واسعة من السودان ستواجه ذات الأزمة اليوم وغداً حيث سيبلغ الإضراب ذروته ..

• مايحدث في قطاع الكهرباء يقف مثالاً شاخصاً علي غياب قيادة حاسمة وحازمة للبلاد في وقتها الحالي ..

• ومايحدث في قطاع الكهرباء يتحمله مجلس السيادة الذي وقف ويقف متفرجاً علي المشكلة منذ بدايتها .. ووقف متفرجاً عندما تم حل المشكلة بتكلفة باهظة علي المدي الإستراتيجي ..

• ليس غريباً أن يتم فصل التيار الكهربائي عن القصر الجمهوري إن كان مجلس السيادة الموقر يقف متفرجاً علي كرة اللهب وهي تتدحرج باتجاه المرافق الحساسة للدولة ..ثم لايحرك ساكناً ..ولايوقف متحركاً ..

• غداً سيتم فصل التيار الكهربائي عن مقر القيادة العامة للجيش ومبني جهاز المخابرات العامة ..

• ليس في الأمر عجب ..

عبد الماجد عبد الحميد

