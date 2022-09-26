السودان يتعادل مجددا أمام إثيوبيا





تعادل منتخب السودان مع مضيفه الإثيوبي بنتيجة (2-2)، في مباراة ودية مساء اليوم الإثنين باستاد أبيبي بكيلي بالعاصمة أديس أبابا.

وكانت المباراة هي الثانية بين المنتخبين، حيث تعادلا (1-1) يوم الجمعة الماضي.

وأحرز ثنائية إثيوبيا كل من حوتسه وشيرنيت جوجسه (21،43)، بينما سجل للسودان وليد الشعلة ومحمد عبد الرحمن (45،73).

وجرت المباراة وسط هطول متواصل للأمطار بأديس أبابا، مع حضور جماهيري كبير.

وخاض السودان المباراة بتشكيل ضم: “محمد مصطفى وأمجد إسماعيل ومصطفى كرشوم وحمزة داؤود ومازن محمدين ومحمد الرشيد ووالي الدين خضر”بوجبا” والسماني الصاوي وعبدالرؤوف يعقوب ومحمد عبد الرحمن ووليد الشعلة”.

وأجرى المدرب برهان تية تبديلات في الشوط الثاني بدخول “ياسر مزمل وجون مانو ومحمد هاشم التكت وبخيت خميس والتاج يعقوب”، وخروج “وليد بخيت ومحمد عبدالرحمن ومحمد الرشيد ومازن محمدين ووالي الدين خضر”.

موقع كووورة