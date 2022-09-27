بالفيديو.. بعد رفضها الإجابة على هذا السؤال!.. إسعاد يونس تصف الفنانة “ياسمين صبري” بـ”المريضة نفسياً”





رفضت الفنانة المصرية ياسمين صبري، الإجابة على سؤال الفنانة المصرية إسعاد يونس الذي قالت فيه:”إيه أكثر حاجة مفتقداها في حياتك الآن”.

وردت صبري، خلال لقاء في برنامج “صاحبة السعادة”، قائلة:”ممكن ما جاوبش على السؤال وتغيروه”، فعلقت إسعاد يونس بالقول:” اتفضلوا مريضة نفسيا”.

وأشارت صبري، في ردها على سؤال:”أكثر حاجة قلتي الحمدلله إنها بعدت عنك؟”:”الأصدقاء الوحشين يعني الواحد بعدي على أصحاب بعدين تلاقي أنهم كانوا يعاملوكي بطريقة مش أحسن حاجة”.

وحول معاناتها من الوحدة، أوضحت:” أنا لا أشعر أني وحيدة أصلا فعليا أنا مش لوحدي نهائي خالص”، لافتة:” أنا شخصية منغلقة شوية، ومش بتكلم عن أموري الشخصية لكن أنا مش لوحدي خالص”، فردت إسعاد يونس بقول:”أنتي معاكي عفاريت ولا إيه”.

صحيفة المرصد